Nuovo avvistamento della foca monaca, ora fa il bagno a Positano: il video emozionante

Il 28 maggio la foca monaca è tornata a farsi vedere al largo di Positano nel corso di due avvistamenti distinti. La sua presenza è monitorata dall'Area Marina Protetta di Punta Campanella grazie alle segnalazioni dei bagnanti. Gli esperti invitano a non disturbarla e a seguire precise regole di comportamento per favorire la sopravvivenza di questa specie a rischio di estinzione e il lavoro dei ricercatori che la monitorano.

Nuovo avvistamento di foca monaca del Mediterraneo (Monachus monachus), questa volta nelle acque di Positano. Il 28 maggio sono arrivate all'Area Marina Protetta di Punta Campanella ben 2 segnalazioni del pinnipide nel tratto di mare antistante Positano, una sotto costa, l'altra più al largo accanto ad una barca.

Ad aver fatto gli avvistamenti e avere poi informato l'Amp sono stati i bagnanti, tutti infatti possono contribuire al monitoraggio inviando foto e video attraverso l'app di citizen science del progetto europeo Life SeaNet.

Il video della foca monaca a Positano

Nel video inviato all'Amp si vede la foca mentre nuota a pelo d'acqua. Si tratta di uno dei video più chiari del raro animale diffuso da quando è tornato a farsi vedere nelle nostre acque. Il primo avvistamento è avvenuto il 25 aprile 2025, e da allora la sua presenza si è intensificata.

La speranza dei ricercatori e degli enti di conservazione è che la foca monaca sia tornata stabilmente al largo delle nostre coste. La conferma però potrà arrivare solo a seguito delle indagini sul dna ambientale che gli esperti stanno conducendo nei siti di avvistamento per comprendere se si tratta di un singolo individuo, o di un piccolo gruppo.

L'appello dell'Amp: "Fondamentale non disturbarla"

La foca monaca è in pericolo critico di estinzione e non si faceva vedere da quasi un secolo nelle acque della Campania. Per questo è molto importante segnalarne la presenza, così da permettere agli esperti dell'Area Marina di monitorarne gli spostamenti e comprenderne le abitudini: "Invitiamo a farlo agli enti preposti, come ISPRA o la nostra Area Marina Protetta Punta Campanella e le altre Amp nei siti di avvistamento".

Per segnalare è possibile inviare foto e video attraverso l'app di citizen science del progetto europeo Life SeaNet, e cosa ancora più importante è fondamentale non arrecarle disturbo in alcun modo, per questo sono state diffuse regole per sapere cosa fare, e soprattutto cosa non fare, in caso di avvistamento.