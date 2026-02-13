Nessun cane (fino ad ora) si è messo a correre sulle piste delle Olimpiadi: il video che gira è della Coppa del Mondo

Nessun cane ha invaso le piste delle Olimpiadi in corso: le immagini del video che è tornato virale online risalgono al 2012 durante una tappa dei Mondiali sulla pista Stelvio a Bormio.

Sui social sta rimbalzando un video in cui si vede un cane correre su una pista da sci che viene spacciata come quella in cui si stanno svolgendo le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. In realtà, diciamolo subito, le cose non stanno affatto così: si tratta di un video del 2012, per l'esattezza del 29 dicembre, girato sulla pista Stelvio a Bormio durante la gara del super G maschile della Coppa del Mondo.

All'epoca le immagini fecero il giro del mondo per l'irruzione dell'animale sulla pista, cosa che obbligò a fermare la gara fin quando il cane non fu recuperato nella zona del traguardo, quindi dopo averlo rincorso per un bel po' considerando che si era immesso sul "set" abbastanza in alto, tanto da percorrere tutta la pista fino alla fine con tanto di superamento del traguardo tra le ovazioni del pubblico.

Quella tappa fu vinta da Marco Odermatt, campione olimpico nello slalom gigante a Pechino 2022 ma in tanti sui social concordarono che il vero vincitore della competizione sarebbe dovuto essere quel cane grande e nero che non aveva invaso, in fondo, nessuno spazio considerando che per un animale i confini umani hanno ben poca importanza.

Rispetto a chi fosse quel cane poco si è saputo, poi. Fonti convergono sulla ricostruzione che fosse sfuggito dal controllo della sua persona di riferimento ma ciò che resta nella storia sono le immagini della sua corsa a perdifiato, sicuramente dovuta anche alla paura per le persone che cercavano di braccarlo e che però lo ha portato poi alla fine della pista dove è stato messo in sicurezza.