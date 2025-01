Muso gonfio del cane: quali sono le cause e cosa fare in questi casi

Le cause del gonfiore al muso nel cane possono essere diverse come una reazione allergica, problemi dentali o neoplasie; soprattutto quando interessa un solo lato del muso e persiste per giorni. In questi casi, la cosa migliore da fare è rivolgersi ad un veterinario.

Può capitare di notare che il muso del cane appaia gonfio o con delle deformità. In alcuni casi, il cane potrebbe anche grattarsi, avere problemi agli occhi o vomitare. Le cause possono essere diverse: allergie, punture di insetto, ma anche problemi dentali o neoplasie.

In ogni caso, se il cane ha il muso gonfio è importante rivolgersi al veterinario, per capire cosa può essere successo, avere una corretta diagnosi e sapere cosa fare.

Le cause di muso gonfio nel cane

I principali motivi per cui il cane potrebbe avere il muso gonfio sono:

Allergie e reazioni idiosincratiche: una puntura di un insetto, il contatto con una pianta urticante o l'ingestione di qualcosa a cui il cane è allergico (anche farmaci). In questi casi, si nota un rigonfiamento repentino del muso, che appare gonfio da entrambi i lati, in alcuni casi arrossato o con presenza di “bollicine”. Il gonfiore potrebbe estendersi fino agli occhi, il cane potrebbe avere prurito e per questo grattarsi con le zampe o strofinare insistentemente il muso, cosa a cui fare molta attenzione per evitare che si provochi delle lesioni. Problemi dentali: un dente rotto, un accumulo di placca e tartaro, la formazione di un ascesso. Le patologie dentali possono provocare gonfiore del muso, di solito da un solo lato (quello dove è la lesione). Altri sintomi sono il dolore, la difficoltà alla masticazione e, poiché spesso c’è un'infezione sottostante, anche rialzo febbrile e inappetenza, oltre che iper salivazione. Spesso poi, se l’infezione è estesa, il gonfiore può interessare anche l’occhio (sotto lo zigomo) e si può anche creare una fistola da cui geme il pus. Problemi nasali: patologie nasali o che riguardano i turbinati possono provocare gonfiore del muso, di solito solo nella parte superiore e dal lato dove c’è la patologia sottostante. Spesso oltre al gonfiore, c’è dolore. Va sempre indagata la causa sottostante che può essere un'infezione, un polipo o un processo neoplastico. Processi neoplastici: sia che il tumore interessi la bocca o che interessi il labbro o i turbinati, si ha un gonfiore spesso unilaterale della faccia. In alcuni casi è accompagnato da una deformità facciale e va sempre indagato accuratamente. La sintomatologia che accompagna i processi neoplastici è spesso aspecifica e molto di frequente si manifesta come un'infiammazione dei tessuti o con la presenza di escrescenze a livello del cavo orale.

Cosa fare se il cane ha il muso gonfio?

Se notate che il cane ha il muso gonfio, il mio consiglio è di chiamare subito il vostro veterinario di fiducia. Se il gonfiore è diffuso e si è presentato in pochi istanti, probabilmente è una reazione allergica. Consiglio, se potete, di raggiungere immediatamente il veterinario in modo che possa effettuare una terapia prima che il gonfiore interessi anche la glottide, o subentri vomito e/o altri sintomi legati alla reazione allergica che possono a seconda del soggetto creare un vero e proprio quadro di shock.

Se invece il gonfiore è meno marcato, ma comunque presente da alcuni giorni, è necessario prenotare una visita accurata in cui il veterinario esplorerà il cavo orale, in modo da capire quale è l’origine del gonfiore. In base al sospetto potrà poi procedere con degli approfondimenti diagnostici come una radiografia, una rinoscopia e, in alcuni casi, una Tac.