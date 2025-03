9 segnali che il tuo cane è in salute: ecco cosa osservare per capire se sta bene

Per capire se il tuo cane è in salute devi prestare attenzione al suo aspetto e alle sue abitudini: osserva il suo mantello, i denti, monitora l'appetito e la camminata. Con piccoli controlli quotidiani e visite regolari dal veterinario puoi intervenire tempestivamente per preservare il benessere del tuo compagno animale.

Il benessere del proprio cane è una priorità per moltissime persone, ma capire se il nostro amico a quattro zampe sta davvero bene non è facile. Ci sono alcuni segnali che possiamo osservare regolarmente per assicurarci che sia in salute.

Monitorarne l'aspetto, il comportamento e le abitudini quotidiane ci permette di individuare tempestivamente eventuali problemi e intervenire per tempo. Vediamo quindi quali sono i principali indicatori di salute del cane.

Mantello lucido

Il mantello lucido è uno dei principali segnali della buona salute del cane



Uno degli aspetti più evidenti della salute del cane è il suo pelo. Un mantello lucido, morbido e ben idratato è segno di un organismo in salute. Al contrario, un pelo opaco, arruffato o con zone prive di copertura può indicare carenze nutrizionali, problemi dermatologici o altre patologie sottostanti.

È importante controllare che non ci siano forfora -, che in qualche caso potrebbe rivelarsi addirittura un parassita, l'acaro Cheyletiella – croste o arrossamenti della pelle, che potrebbero essere sintomi di allergie o infezioni. Anche la perdita di pelo oltre la consueta muta stagionale va tenuta sotto controllo, perché potrebbe segnalare uno squilibrio ormonale o una patologia della pelle.

Denti sani

Un alito dall’odore non molto forte è segno che il cane è in buona salute



Spesso si tende a trascurare la salute dentale del cane, ma in realtà è fondamentale per il suo benessere generale. Denti forti e puliti, privi di tartaro e placca, indicano una buona igiene orale e riducono il rischio di infezioni che potrebbero estendersi ad altri organi. L’alito del cane non dovrebbe avere un odore sgradevole e persistente, perché potrebbe essere segno di problemi gengivali o digestivi. È bene controllare periodicamente la bocca del cane per assicurarsi che non ci siano denti spezzati, lesioni alle gengive o accumuli di sporco, che potrebbero causare dolore e difficoltà a mangiare.

Orecchie pulite

Se le orecchie hanno un odore forte o sono sporche potrebbe esserci un’infezione in corso



Le orecchie del cane sono un’altra area da monitorare con attenzione. Durante le visite veterinarie vengono controllate con strumenti specifici, ma anche a casa possiamo fare alcune verifiche. Un primo metodo è annusare le orecchie: se emanano un odore forte potrebbe esserci un’infezione in corso. Un altro segnale d’allarme è la presenza di abbondante cerume scuro o simile a muco, che potrebbe indicare un’otite. Pulire le orecchie con un dischetto di cotone permette di verificare la quantità e l’aspetto del cerume. Se il cane scuote spesso la testa o si gratta con insistenza, è meglio consultare il veterinario.

Appetito adeguato

L’appetito del cane e le sue modificazioni nel tempo sono importanti indicatori della sua salute



L’appetito del cane è un indicatore importante della sua salute. È normale che durante l’estate, con il caldo, il cane mangi un po’ meno, ma se rifiuta completamente il cibo è molto probabile che ci sia un problema. Per capire se si tratta di un semplice capriccio o di qualcosa di più serio, si può provare a offrirgli un suo snack preferito: se lo rifiuta, potrebbe esserci una patologia in corso e conviene consultare il veterinario. Anche un aumento improvviso della fame, se persistente, può essere un segnale di un problema ormonale, come il diabete o l’ipertiroidismo. Monitorare le abitudini alimentari del cane aiuta a individuare tempestivamente eventuali anomalie.

Beve a sufficienza

Bere in maniera eccessiva può indicare diabete o altri disturbi metabolici



L’acqua è essenziale per la salute del cane e un consumo anomalo rispetto al solito rappresenta un segnale da non sottovalutare. Se il cane inizia a bere molto più del solito e di conseguenza urina di più, è utile misurare la quantità d’acqua che assume in un giorno. Questo dato può essere utile al veterinario per valutare eventuali patologie renali, diabete o altri disturbi metabolici. Anche un improvviso calo della sete, soprattutto se associato ad altri sintomi, può essere un campanello d’allarme. Osservare il comportamento del cane nei confronti dell’acqua permette di accorgersi subito se qualcosa non va.

Cammina senza difficoltà

Un’andatura spedita e sicura è sintomo che va tutto bene



Il modo in cui il cane si muove può rivelare molto sul suo stato di salute. Se improvvisamente diventa riluttante a fare le passeggiate che prima amava, evita di salire sul divano o sulle scale, oppure solleva una zampa mentre corre, potrebbe avere un problema articolare o muscolare. Anche una postura rigida o un'andatura incerta possono essere segni di dolore, infiammazioni o perfino disturbi neurologici. È importante osservare se il cane cambia le sue abitudini motorie e, in caso di dubbi, rivolgersi al veterinario per escludere eventuali patologie.

Occhi vividi e lucidi

Occhi lucidi e vivi indicano che il cane non ha problemi di salute



Gli occhi del cane devono essere sempre limpidi, vividi e ben aperti. Un’eccessiva lacrimazione, la presenza di muco, arrossamenti della sclera o capillari evidenti possono indicare infezioni o allergie, infatti anche cani e gatti possono essere soggetti allergici. È bene controllare anche la zona intorno agli occhi per verificare che non ci siano cisti, gonfiori o secrezioni anomale. Se il cane tende a strizzare un occhio o a grattarsi frequentemente la zona perioculare, potrebbe avere una congiuntivite o un corpo estraneo nell’occhio. Qualunque alterazione della vista o dell’aspetto degli occhi merita un controllo veterinario.

Naso umido

Per controllare lo stato di salute del cane si può testare il tartufo: se è umido va tutto bene



C’è un’idea diffusa secondo cui un naso secco sarebbe segno di febbre, ma non è sempre così. Il tartufo del cane deve essere umido, ma può diventare temporaneamente secco in determinate situazioni, come dopo un gioco intenso, un pisolino vicino a una fonte di calore o un’esposizione al sole. In questi casi non c’è da preoccuparsi. Tuttavia, se il naso rimane secco a lungo senza una spiegazione apparente e il cane appare abbattuto, potrebbe essere utile farlo visitare. È anche importante controllare che non ci siano croste, screpolature o secrezioni anomale.

Respiro silenzioso

Se il cane ha un respiro particolarmente rumoroso significa che c’è un problema



Un cane in salute respira in modo silenzioso e regolare, a bocca chiusa quando è a riposo. Se invece si notano rumori strani come fischi, russamenti o colpi di tosse, potrebbe esserci un problema respiratorio. Alcune razze brachicefale, come i Bouledogue francesi o i Carlini, sono più predisposte a difficoltà respiratorie, ma anche in questi casi è bene monitorare la situazione. Un respiro affannoso, rumoroso o con difficoltà evidenti è un segnale di allarme, soprattutto se il cane non ha appena fatto attività fisica. Se il cane sembra faticare a respirare anche a riposo, è urgente contattare il veterinario.