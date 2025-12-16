Perché i cani hanno sempre il naso freddo e bagnato

Il naso dei cani normalmente è freddo e leggermente umido, perché migliora l’olfatto e aiuta a regolare la temperatura. Se è invece secco e asciutto può essere un problema, ma non sempre.

Il naso del cane, normalmente, è liscio, fresco e leggermente umido, ed è ricoperto da un sottile strato di muco trasparente



Chi vive con un cane lo sa bene: prima o poi arriva quel tocco freddo e umido sul braccio o sulla gamba. Il naso del cane, che in gergo si chiama tartufo, di solito è fresco al tatto, leggermente bagnato e liscio. Ed è infatti proprio così che dovrebbe essere nella maggior parte dei casi.

Il tartufo è uno strumento fondamentale per la vita del cane e la sua umidità non è casuale né un semplice "effetto collaterale": serve a far funzionare meglio l'olfatto, il senso più sviluppato e importante per il nostro amico a quattro zampe. Per questo un naso secco e asciutto non è la norma, anche se non è automaticamente un segnale di allarme.

Com'è fatto il tartufo di un cane

Il tartufo è molto più di un semplice naso, ma uno strumento fondamentale per esplorare e "sentire" il mondo e gli altri



Il tartufo è la parte terminale del naso del cane, quella nuda e priva di pelo che vediamo dall'esterno. A differenza del nostro naso, la pelle in questa zona è particolarmente specializzata, più spessa, elastica e ricca di terminazioni nervose. In condizioni normali, il tartufo appare liscio, fresco e leggermente umido, ed è ricoperto da un sottile strato di muco trasparente. Questo muco viene prodotto da ghiandole presenti nella pelle e viene continuamente rinnovato. Non deve essere appiccicoso, denso o colorato: quando è così, può indicare un problema.

Sotto la superficie, il naso del cane è attraversato da una fitta rete di vasi sanguigni che contribuisce a mantenerlo sempre fresco e sensibile. È anche una delle zone del corpo più "innervate", cioè ricche di recettori che aiutano il cane a percepire l'ambiente circostante. L'olfatto, infatti, è il senso elettivo del cane e può essere fino a mille volte superiore a quello di un essere umano. Non serve solo a "sentire" gli odori, ma a esplorare e analizzare il mondo, i propri simili e anche noi umani.

Perché il naso dei cani deve essere sempre bagnato

Un naso sempre fresco e umido aiuta a migliorare l’olfatto e regolare la temperatura corporea



L'umidità del tartufo ha una funzione principale molto precisa: migliorare l'olfatto. Le molecole odorose presenti nell'aria si "sciolgono" più facilmente su una superficie umida e in questo modo il cane riesce a "catturare" meglio gli odori e a trasportarli verso l'interno del naso, dove vengono analizzati anche grazie all'organo vomeronasale, o di Jacobson, un "senso" aggiuntivo nel cane, situato sul palato, che gli permette di percepire i feromoni e altre molecole non volatili.

Un naso umido, inoltre, aiuta il cane anche a regolare meglio la propria temperatura corporea. I cani non sudano come noi e disperdono il calore soprattutto ansimando e, in parte, proprio attraverso il naso. L'evaporazione dell'umidità contribuisce così a raffreddare il sangue che passa in quella zona. Infine, il muco ha una funzione protettiva e serve a intrappolare polvere, batteri e particelle potenzialmente dannose, impedendo che entrino troppo in profondità nelle vie respiratorie.

Cosa significa se il naso dei cani è asciutto

Se il naso è sempre asciutto, secco e screpolato, può essere un campanello d’allarme



A volte, tuttavia, anche il naso del cane può essere più secco e asciutto, anche se non sempre è un segnale d'allarme. È del tutto normale che il tartufo sia più secco in alcuni momenti della giornata, per esempio dopo aver dormito, dopo una lunga esposizione al sole o in ambienti molto caldi e secchi. Così come per i cani più anziani, che tendono ad avere il naso più secco rispetto ai cuccioli. Inoltre, anche lo stato di idratazione generale conta molto e se il cane beve poco, anche il suo tartufo può apparire meno umido.

Ci si deve invece preoccupare se la secchezza è persistente e accompagnata da altri segnali, come crepe, croste, cambiamenti di colore, secrezioni dense o colorate, letargia, perdita di appetito o febbre. In questi casi è sempre meglio rivolgersi al proprio veterinario, perché il naso asciutto in maniera costante può essere il sintomo di un problema più serio. Osservare il naso del nostro cane può quindi aiutarci a capire come sta, ma senza allarmismi. Come sempre, sono molto spesso il contesto e gli altri segnali a fare la differenza.