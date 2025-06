Musicisti suonano dal vivo per alleviare l’ansia dei cani nei rifugi: il video

Negli USA oltre 100 musicisti volontari suonano dal vivo nei rifugi per animali, grazie al progetto Wild Tunes. La musica aiuta a calmare l'ansia riducendo lo stress, come confermano anche diversi studi scientifici condotti soprattutto sui cani.

Nei rifugi per animali degli Stati Uniti la musica dal vivo entra tra i box e nei canili per portare un momento di serenità ai tanti cani in attesa di una casa. L'iniziativa si chiama Wild Tunes e coinvolge oltre cento musicisti volontari che, chitarra, flauto o violino alla mano, suonano nei rifugi di Houston, Denver e del New Jersey. Il risultato? Gli animali sembrano davvero rilassarsi, si sdraiano, smettono di abbaiare e, in molti casi, si addormentano cullati dalle note.

La musica nei rifugi per alleviare l'ansia negli animali

"Non c'è bisogno di capire il testo per sentire qualcosa", ha raccontato uno dei volontari. "La melodia e il ritmo bastano per creare un legame". E a quanto pare, è un legame che funziona. Sarah McDonner, flautista e partecipante al progetto, lo ha descritto come qualcosa di più di un semplice momento di distrazione: "Non è solo un arricchimento. Cambia davvero l'energia degli animali". Ma la musica può davvero ridurre lo stress e l'ansia negli animali?

La scienza, in parte, ha già confermato queste osservazioni. Diversi studi condotti negli ultimi vent'anni hanno infatti esplorato l'impatto del suono e della musica sul benessere animale, in particolare nei canili, dove il rumore costante, la mancanza di stimoli e l'ambiente limitato possono generare forti stati d'ansia e stress nei cani. Tuttavia, si tratta di un campo ancora poco esplorato, con effetti e risultati che possono cambiare molto sia in base al contesto che agli animali. Su altre specie, per esempio, gli effetti non sono ancora chiari.

Gli effetti della musica sui cani

Diversi studi confermano che la musica, soprattutto quella classica, può avere effetti positivi sul benessere e lo stato emotivo dei cani



Uno degli studi più citati in questo campo è quello condotto da Deborah Wells, psicologa dell'Università di Belfast. Analizzando il comportamento di cani esposti a diversi generi musicali, Wells ha osservato che la musica classica – rispetto al pop, all'heavy metal o al silenzio – induceva comportamenti più rilassati: i cani abbaiavano meno, si muovevano meno freneticamente e tendevano a sdraiarsi. Al contrario, l'heavy metal sembrava aumentare l'agitazione. Il pop, sorprendentemente, sembrava avere un effetto neutro.

Anche altri ricercatori hanno confermato effetti simili. In uno studio pubblicato nel 2012, i cani ospitati in rifugi e sottoposti all'ascolto di musica classica per un'ora al giorno hanno mostrato livelli più bassi di cortisolo – l'ormone dello stress – rispetto ai giorni di silenzio o con soli rumori ambientali. L'effetto, però, tendeva a calare con l'esposizione prolungata allo stesso tipo di musica, suggerendo che anche per i cani. in un certo senso, la varietà è importante.

I cani hanno un senso per la musica?

C'è anche chi ha provato a capire se gli animali, in particolari i cani, hanno un certo senso per la musica e se riescono a riconoscere note o generi. Uno studio tutto italiano del 2024 ha per esempio dimostrato i cani sono in grado di riconoscere l'altezza relativa delle note, ovvero riescono a riconoscere e distinguere i suoni gravi o acuti, un aspetto cruciale per la musicalità umana. Si tratta inoltre di una delle capacità che caratterizzano la cosiddetta intelligenza musicale descritta nelle teorie del noto psicologo Howard Gardner.

Ma il progetto Wild Tunes è molto interessante non solo per l'idea in sé, ma anche e soprattutto per il suo impatto pratico. Nei rifugi e nei canili, ogni piccolo gesto può fare la differenza tra un individuo che si chiude in sé stesso e uno che si mostra più aperto, più sereno, più socievole e, perciò, più adottabile. La musica, in questo senso, può davvero migliorare il benessere dei tanti animali chiusi nei box, ma può anche letteralmente salvargli la vita, offrendo loro una nuova famiglia e una seconda meritata possibilità.