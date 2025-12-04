Muore in uno stagno ghiacciato per salvare il suo cane: l’animale sopravvive

Un uomo di 69 anni dell’Indiana è morto per salvare il suo cane



"Darei la mia vita per lui" è una frase che sentiamo o ripetiamo molto spesso quando parliamo dei nostri animali, ma sono pochi probabilmente quelli che davvero lo farebbero. Tra loro c'è il 69enne dell'Indina che lunedì scorso è morto cadendo in uno stagno ghiacciato proprio nel tentativo di salvare il proprio cane. Si chiamava Philip Hoover ed è riuscito nel suo intento: l'animale è uscito dall'acqua senza riportare ferite o conseguenze.

Lunedì scorso, verso le ore 16, Hoover era a fare una passeggiata con il suo cane come faceva spesso nella contea di Elkhart. Quel giorno però qualcosa è andato storto: il cane probabilmente è finito sul ghiaccio che ha ceduto facendolo cadere in acqua, mentre fuori c'era una temperatura di -3 gradi. L'uomo quindi senza esitare si è tuffato a sua volta nello stagno ghiacciato per salvare il suo compagno animale. Ci è riuscito, ma pagando un prezzo molto alto.

Non si conosce l'esatta dinamica che ha portato alla morte del 69enne, solo che a seguito di una chiamata al numero di emergenza da parte di un passante, i soccorritori si sono trovati davanti a una scena tragica. All'interno dello stagno, un piccolo laghetto artificiale, c'era il corpo ormai senza vita di Hoover. A poca distanza da lui, in salvo, c'era invece il suo cane.

Nonostante la corsa in ospedale i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, mentre le indagini preliminari svolte dalle Forze dell'ordine hanno rivelato quello che era accaduto. Una storia che dimostra ancora una volta quanto i cani siano parte della nostra vita, e spesso anche delle vere ragioni di vita.