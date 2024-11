Morto in Arizona un lupo messicano, la sottospecie più rara al mondo: ricompensa di 100 mila dollari per informazioni

Per trovare il responsabile della morte della lupa messicana Hope le autorità messicane e statunitensi offrono oltre 100 mila dolleri. La cifra è giustificata dalla rarità di Hope come appartenente alla sottospecie di lupo più rara al mondo.

(immagine a scopo illustrativo)



Ricompensa di oltre 100 mila dollari offerta per chiunque darà informazioni rilevanti sulla misteriosa morte della lupa messicana F2979, ribattezzata Hope, trovata priva di vita il 7 novembre 2024 nelle vicinanze delle strade Forest Service Road 2058 e East Spring Valley Road, in Arizona.

La cifra esatta della ricompensa è di 103.500 dollari e sarà disponibile per «informazioni che portino a un'azione penale di successo», ha spiegato il Fish and Wildlife Service, il dipartimento che negli Stati Uniti si occupa di fauna selvatica. Al momento non sono stati condivisi ulteriori dettagli sulla causa della morte, tranne che la mortalità non è stata correlata alla gestione dell'ente federale.

«Uccidere un lupo messicano è una violazione della legge statale e del Federal Endangered Species Act e può comportare sanzioni penali fino a 50 mila dollari e/o non più di un anno di carcere e/o una sanzione civile fino a 25 mila dollari», specificano dall'ente.

Il caso di Hope è ancora più drammatico: il lupo messicano (Canis lupus baileyi) è la sottospecie di lupo più rara al mondo, geneticamente distinta dal lupo grigio. Ad oggi ne sono stimati circa 260 ed è considerata in pericolo critico di estinzione.

Chi era la lupa grigia messicana Hope

A contribuire alla ricompensa sono stati diversi enti e dipartimenti coinvolti nella vicenda della lupa messicana, molto nota a livello mediatico da quando la scorsa estate era stata dotata di radiocollare. Hope è era infatti il primo individuo della sua sottospecie ad avventurarsi al di fuori della Mexican Wolf Experimental Population Area (MWEPA), un'area protetta per favorire la conservazione della specie. Proprio questa particolarità aveva spinto le autorità a catturarla per dotarla di un collare GPS.

L'analisi del DNA ha confermato che la lupa che era andata in dispersione dopo aver lasciato il branco di Tu Dil Hil. Hope è stata vista spostarsi con un altro lupo proveniente dal Messico nella zona e gli sforzi per catturare la coppia e trasferirla nel loro luogo d'origine sono stati avviati a ottobre. Questi sforzi erano ancora in corso quando è stata trovata morta. Il destino dell'altro lupo messicano visto con Hope è ancora sconosciuto.

Perché i lupo grigio messicano rischia di scomparire

L'area del Mexican Wolf Experimental Population Area è solo una piccola porzione dell'areale storico del lupo messicano che in origine si estendeva dall'Arizona orientale e sudorientale fino a toccare la California e il Texas occidentale. Il lupo messicano non è solo la sottospecie più rara, ma anche una delle più piccole in termini di dimensioni: è grande poco più di un cane Pastore tedesco.

Storicamente i lupi messicani vivevano soprattutto nelle foreste montane nutrendosi di mammiferi e grandi ungulati come alci e cervi. Il conflitto che è seguito all'arrivo degli europei nel continente ha spinto questa specie sull'orlo dell'estinzione fino a quando, nel 1976, il Fish and Wildlife Service non lo ha inserito nell'elenco delle specie da proteggere.

Nel 1982, in uno sforzo congiunto le autorità statunitensi e messicane hanno adottato un piano di recupero del lupo messicano, che prevedeva il ritorno di 100 lupi nel loro areale storico. Sforzi vani se non si interviene per fermare la minaccia antropica.