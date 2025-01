Morta la “regina dei lupi” di Yellowstone: aveva 11 anni, un occhio solo e ha partorito 10 cucciolate

La lupa 907F, conosciuta anche come "la regina dei lupi" per la sua incredibile longevità, è morta a Natale dopo uno scontro con un altro branco. Aveva oltre 11 anni, un record per la specie nel parco, e da sola ha dato alla luce ben 10 cucciolate, diventando un'icona di Yellowstone.

Il Parco Nazionale di Yellowstone ha perso una delle sue figure più iconiche e amate: una lupa di 11 anni e mezzo, conosciuta anche come "la regina dei lupi", che con un occhio solo e la sua incredibile forza ha segnato la storia del parco, diventando uno degli animali più longevi e prolifici. Identificata col codice 907F, questa lupa era il cuore del branco conosciuto come Junction Butte e con la sua incredibile longevità – ben oltre la media di 4 o 5 anni dei lupi di Yellowstone – aveva dato alla luce da sola ben 10 cucciolate, l'ultima nel 2024.

Nel tempo, 907F era diventata una vera leggenda per gli appassionati, i visitatori e i ricercatori che seguono la fauna del parco, ma la fine della sua lunga storia è arrivata il giorno di Natale, in seguito a uno scontro con un altro branco. Gli eventi che hanno portato alla sua morte sono iniziati il 22 dicembre, quando 907F e gli altri lupi del branco si stavano nutrendo di un bisonte sulla riva nord del fiume Yellowstone. I lupi del branco Rescue Creek, solitamente confinati sulla riva opposta, hanno però attraversato il fiume, scatenando uno scontro violento.

Nonostante sia sopravvissuta allo scontro diretto, le ferite riportate si sono poi rivelate fatali nei giorni successivi. I biologi del Yellowstone Wolf Project che hanno seguito i suoi movimenti grazie radiocollare, notando l'assenza di segnali di attività il 26 dicembre, non hanno potuto fare altro che confermare la sua morte. Eppure, 907F non era affatto nuova alle difficoltà. Gli studiosi credono infatti che abbia perso la vista all'occhio sinistro già intorno ai 4 anni di età, probabilmente a causa di uno scontro con un altro animale o a un incidente.

Inoltre, era persino sopravvissuta alla rogna sarcoptica o scabbia, una malattia estremamente debilitante causata da acari che scavano nella pelle, spesso fatale per i lupi in natura. Ma nonostante tutto, la "regina dei lupi" ha continuato a sopravvivere e a guidare il suo branco, diventando uno dei lupi più longevi della storia di Yellowstone. Il suo ultimo parto, avvenuto nella primavera del 2024, ha sorpreso persino gli studiosi più esperti, che non si aspettavano riuscisse ancora a riprodursi a un'età così avanzata.

Nel corso della sua lunga vita, ha dato alla luce nuovi cuccioli ogni anno, rendendola anche una delle lupe più prolifiche mai documentate nella storia di Yellowstone. «È triste, ma per noi che studiamo questi animali, vedere un lupo morire per cause naturali, piuttosto che per mano umana, è quasi un sollievo», ha dichiarato al Cowboy State Daily Taylor Rabe, studiosa esperta di lupi del Yellowstone Wolf Project.

Secondo gli esperti, con i suoi oltre 11 anni di vita, 907F è stata una dei sei soli lupi noti ad aver raggiunto una tale longevità da quando la specie è stata reintrodotta nel parco a partire dal 1995. La sua capacità di resistere a condizioni estreme e di affrontare ogni avversità l'ha resa un simbolo indiscusso di resilienza e forza. La sua morte segna la fine di un'era per il parco, ma la sua eredità vivrà nei racconti di chi ha avuto la fortuna di osservarla, fotografarla e studiarla, e soprattutto nei suoi cuccioli, che continueranno a popolare le terre selvagge di Yellowstone.