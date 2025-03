LeShon Johnson, ex giocatore della NFL, accusato di combattimenti tra cani: “Ne aveva 190”

L'ex running back della NFL LeShon Johnson è stato accusato dalla Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale dell'Oklahoma di gestire un business di combattimenti tra cani, dopo che l'anno scorso gli erano stati sequestrati 190 animali. Il fenomeno è illegale in Usa ma ancora molto diffuso.

Personaggio sportivo molto noto negli Stati Uniti, l'ex running back della NFL LeShon Johnson è stato accusato dalla Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale dell'Oklahoma di gestire un business di combattimenti tra cani, dopo che l'anno scorso gli erano stati sequestrati 190 animali.

Il Dipartimento di Giustizia ha reso noto l'atto di accusa della giuria popolare che imputa a Johnson di aver violato la legge federale sul benessere degli animali. Secondo i media locali, su cui l'attenzione verso quanto accaduto è molto alta per la fama dell'ex giocatore di Football americano, dai verbali del tribunale emerge che Johnson, 54 anni, è stato arrestato il 20 marzo scorso e rilasciato su cauzione. Già nel 2004, in realtà, si era dichiarato colpevole delle accuse di combattimenti tra animali. Un funzionario del Dipartimento ha affermato che si ritiene che il numero di cani sia il più grande mai sequestrato a una singola persona in un caso federale.

L'ex atleta, che è comparso per la prima volta in tribunale la scorsa settimana, adesso è accusato di "possesso di 190 cani di razza Pitbull da utilizzare nei combattimenti e di vendita, trasporto e consegna di un cane allevato a questo scopo".

LeShon Johnson dovrà affrontare in Tribunale ben 21 capi d'imputazione, rischia una pena massima di cinque anni di prigione e una multa di 250.000 dollari per ogni capo d'imputazione. La sua carriera sportiva era finita da tempo ma il suo nome è ben noto nel mondo degli appassionati del Football americano: Johnson ha iniziato nei Green Bay Packers nel 1994, ha giocato anche per gli Arizona Cardinals e i New York Giants nella sua carriera nella NFL.

"L'abuso sugli animali è crudele, depravato e merita una punizione severa – ha dichiarato il Procuratore generale Pamela Bondi – Il Dipartimento di Giustizia perseguirà questo caso con la massima estensione della legge e continuerà a impegnarsi a proteggere gli animali innocenti da coloro che vorrebbero far loro del male".

I combattimenti clandestini tra cani negli Stati Uniti sono un fenomeno ancora molto diffuso. Recentemente c'è stata una sentenza storica: un uomo che viveva a Dallas è stato condannato per aver organizzato i combattimenti e per aver maltrattato oltre 100 cani trovati nella sua proprietà mentre vivevano in condizioni pessime, in totale assenza delle minime cure per il benessere animale.