Le palline di Wimbledon diventano la casetta dei topini delle risaie: le foto

Spuntano con i loro musini dalle "casette" che li accolgono, ovvero delle palline da tennis speciali perché sono state usate in uno dei tornei internazionali più importanti del mondo: Wimbledon.

Più delle parole sono le foto che riescono a dare l'idea di quanto sia d'impatto e d'utilità per i topi delle risaie la decisione che è stata presa di donare le palline da tennis per favorire il benessere di questi piccolissimi animali che sono davvero unici e nel vero senso della parola: il Micromys minutus è infatti l'unica specie vivente del genere Micromys.

Ogni anno, durante il torneo vengono usate oltre 50mila palline di cui poi alcune sono destinate a essere riutilizzate sui campi da tennis ma la stragrande maggioranza deve essere riciclata. E in questo flusso si è "inserito" il topolino delle risaie grazie ad un'iniziativa voluta dal'All England Lawn Tennis Club nei primi anni 2000. In collaborazione con il Wildlife Trust di Avon, Glamorgan e Northumberland, le palline da tennis sono state riciclate come tane per i piccoli animali e "infilzate" su pali a un'altezza compresa tra 75 centimetri e 1,5 metri da terra.

Questi animali hanno una dimensione pari a quella di una noce, sono tra i roditori più piccoli presenti in Europa e sono leggerissimi, non superando i 7 grammi di peso. Hanno una coda prensile che usano come se fosse una mano e vivono tra i fili d'erba. Vengono chiamati "delle risaie" perché il loro habitat ideale è proprio quello: stare nei pressi di luoghi dove possono trovare facilmente il cibo che amano, ovvero semi, germogli e anche piccoli insetti, e dove costruiscono dei nidi che hanno la forma di una sfera.

Ecco perché le palline da tennis sono perfette per loro che in natura rendono la tana tonda intrecciando con cura foglie, erbe e usando la coda e le zampe anteriori per creare il "nido" perfetto. Questi topini, del resto, non necessitano di un entrata grande per accedere alla tana dove poi custodiscono anche la prole che così può rimanere al riparo mentre i genitori cercano il cibo per tutti. Come riportato su "Great, big story" la soluzione delle palline diventa perfetta perché in ognuna possono trovare riparo fino a dieci giovani topolini delle risaie.