Le 20 razze di cani che amano nuotare: quali sono e perché

Molti cani amano l'acqua, ma alcune razze come il Golden Retriever, il Labrador e tante altre hanno una vera e propria predisposizione fisica, motivazionale e mentale per le attività acquatiche.

Il nuoto apporta al cane benefici alle articolazioni, alla coordinazione motoria e alla muscolatura, contribuendo alla sua forma fisica. Sebbene Madre natura abbia dotato tutti i cani dell’istinto a nuotare, non è così scontato che sia una caratteristica che tutti mettono in atto o amano particolarmente. Molto dipende dalla razza (o mix di razze), la predisposizione individuale, il bagaglio esperienziale e la struttura fisica del cane.

Esistono diverse tipologie di cani: quelli che come vedono l’acqua fremono per tuffarsi e iniziano a nuotare in maniera spontanea, quelli che “vorrei ma che paura” (che potrebbero essere aiutati attraverso l’uso di giubottini galleggianti), quelli che amano stare sul bagnasciuga a correre e rinfrescarsi ma guai a entrare con tutto il corpo e quelli che non vogliono nemmeno che l’acqua bagni le loro zampette.

Sicuramente tra le varie razze (o mix) presenti ce ne sono alcune che spiccano per l’attitudine al nuoto. Sono le tipologie che in passato sono state selezionate per il lavoro in acqua, cioè per aiutare l’uomo nella caccia e pesca anche in territori paludosi e lacustri.

Le 20 razze di cani che amano il nuoto e l’acqua

Tra le razze che amano nuotare ce ne sono davvero tante. Sicuramente le più note sono il Golden Retriever e il Labrador Retriever, a buon diritto nell’immaginario collettivo considerati e detti “i cani bagnini”. Ma anche i “Barboncini” adorano tuffarsi e lo stesso vale per i Cocker. Tra i cani di grande taglia sicuramente c’è il Terranova e poi ci sono cani come il Perro de Agua Espanol che ha già nel nome la caratteristica di essere un “amante dell’acqua”.

Perro de Agua Espanol



Ecco un elenco delle razze che amano nuotare:

American Water Spaniel

Barbet

Cao de Agua

Irish Water Spaniel

Lagotto Romagnolo

Perro de Agua Espanol

Spaniel Olandese

Golden Retriever

Labrador Retriever

Curly e flat – Coated Retriever

Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Chesapeake Bay Retriever

Barbone

Barboncino

Springer Spaniel Inglese

Cocker Spaniel Inglese

Cocker Americano

Terranova

Pastore Tedesco

Setter

Perché queste razze amano stare in acqua e nuotare

Terranova



Nel gruppo 8 della classificazione Enci troviamo proprio i cani da acqua, da cerca e da riporto. Le ragioni per cui questi cani generalmente amano stare in acqua vanno ricercate nella loro selezione d’origine. Infatti sono razze selezionate per la loro abilità nel recuperare selvaggina durante le battute di caccia sia su terra che in acqua, o nel recupero delle reti gettate in mare dai pescatori: proprio per questo hanno spesso un’innata predisposizione al nuoto, tanto che oggi alcune di queste razze sono impiegate per il soccorso in acqua. Inoltre, sono per la maggioranza individui dotati di motivazioni ben conciliabili con il loro compito come ad esempio la cinestesica, la predatoria e la sillegica.

Chesapeake Bay Retriever



I soggetti appartenenti a questa categoria sono in genere dotati anche di una predisposizione fisica come le zampe palmate, ovvero delle fasce interdigitali super sviluppate. Inoltre hanno un corpo muscoloso e proporzionato e un mantello impermeabile formato da un doppio strato di pelo, uno interno e uno esterno, resistente all’acqua che mantiene il cane asciutto e caldo.

Per quali razze può essere difficile nuotare?

Boxer



Altre razze, invece, hanno una struttura fisica che rende il nuoto più difficile come quelle di cui fanno parte i cani brachicefali (Bulldog, Carlino, Boxer) che a causa della conformazione del muso potrebbero avere problemi respiratori, oppure cani con corpi lunghi e arti corti che possono avere difficoltà a galleggiare e muoversi nell’acqua (come Basset Hound e Bassotto).

Ma non è solo la selezione di razza a determinare se un cane è un nuotatore provetto: l’amore per l’acqua può nascere infatti da un piacere individuale o dalle emozioni positive che tutto il gruppo (formato da umani o anche da altri cani), prova quando entra in contatto con l’elemento. Non è raro infatti vedere un cane che non appartiene all’elenco che abbiamo fatto sopra o un meticcio tuffarsi in uno specchio d’acqua.