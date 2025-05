L’attore francese Jamel Debbouze filma in diretta la cattura di un enorme pesce siluro nella Senna a Parigi

Il siluro è stato pescato da Bill François, divulgatore scientifico e autore di diversi libri sulla vita acquatica



L'attore e comico Jamel Debbouze, celebre per numerosi film francesi di successo, ha documentato in diretta su Instagram la cattura di un enorme pesce siluro lungo più di due metri pescato sotto casa sua nella Senna, nel cuore di Parigi. La scena è abbastanza inusuale, a metà strada tra il documentario e una commedia urbana. Nel video Debbouze commenta le fasi concitate delle operazioni di un pescatore molto particolare e non un appassionato qualunque.

Si tratta infatti del fisico Bill François, divulgatore scientifico e autore di diversi libri sulla vita marina e la biodiversità acquatica. "Cosa pensi di aver preso?", chiede l'attore mentre inquadra l'uomo alle prese con la sua canna piegata sotto il peso del gigante. "È un siluro", risponde François, senza staccare gli occhi dall'acqua. E quando finalmente il pesce emerge, si vede chiaramente che è decisamente più lungo di una persona adulta.

Il siluro, un gigante che ha invaso l'Europa

Il pesce siluro è originario dell’Europa dell’Est, ma è stato introdotto in numerosi fiumi europei proprio per la pesca sportiva



Il pesce siluro (Silurus glanis) è infatti il più grande pesce d'acqua dolce presente in Europa. Originario dell'Europa orientale e del bacino del Mar Caspio, è stato introdotto in molti corsi d'acqua dell'Europa occidentale a partire dal Novecento, inizialmente proprio per la pesca sportiva. Tuttavia, la specie si è adattata così bene che oggi è considerato uno dei pesci invasivi più diffusi e problematici d'Europa, Italia inclusa.

Nel nostro paese, il siluro ha trovato il suo regno soprattutto nel fiume Po, dove si sono registrate le catture più spettacolari. Il record assoluto risale al 2023, quando un individuo lungo ben 285 centimetri è stato pescato a Revere, in provincia di Mantova: è probabilmente il pesce siluro più grande che sia mai stato osservato. A Parigi, però, nessuno si aspettava un incontro con un gigante del genere, e men che meno su un lungosenna frequentato solitamente da turisti e runner.

François a Debbouze: "Conosco questo esemplare. Ora si chiamerà Jamel"

Ma non è una novità per il fisico e divulgatore Bill François, che da anni studia questi pesci e li monitora con attenzione. "Non li mangio, non li ferisco. Li studio. Questo lo conoscevo, è un esemplare che seguo da tempo", spiega nel video. E aggiunge, rivolto a Debbouze: "Se non ha ancora un nome, ora si chiamerà Jamel". Il siluro, lungo 210 centimetri, è stato poi tirato su anche grazie all'aiuto di un passante e, infine, liberato di nuovo nella Senna. "Questa città è un film", ha concluso invece l'attore.

Bill François, nel ringraziare pubblicamente Debbouze per il video, ha scritto nelle storie Instagram: "Anni che studiamo questi favolosi pesci, e ogni volta impariamo qualcosa di nuovo. Non vedo l'ora di rincontrare questo gigante". Non è la prima volta che la Senna diventa celebre per i suoi giganti acquatici. Qualche anno fa, tra le acque del fiume vennero anche avvistati un beluga e un'orca, entrambi purtroppo non sopravvissuti all'insolita risalita dal mare della Senna.