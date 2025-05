Lascia il lavoro per navigare intorno al mondo con il suo gatto: “Inseguo un sogno più grande delle mie paure”

Oliver Widger, 29 anni, ha lasciato l'Oregon per navigare fino alle Hawaii con il suo gatto Phoenix, in 3 settimane di navigazione in solitaria. Dopo una diagnosi che gli ha cambiato la vita ha scelto di rinunciare alla sicurezza di un lavoro d'ufficio in favore della libertà. Ora punta a girare il mondo, sempre insieme al suo fidato amico felino.

Oliver Widger e il gatto Phoenix



Si chiama Oliver Widger e a 29 anni ha scelto di lasciare la sua vita nell'Oregon per raggiungere le isole Hawaii insieme al suo gatto Phoenix. I due sono sbarcati sabato 24 maggio dopo 3 settimane di navigazione nell'Oceano pacifico.

"Davanti a me c'è il viaggio di una vita. Oltre duemila miglia di oceano aperto. Senza terra. Nessun aiuto. Solo vento, onde e una barca che ho costruito con le mie mani e, naturalmente, il mio compagno Phoenix", ha detto Oliver. Adesso, dopo questa avventura, per lui si apre un nuovo capitolo.

La storia di Oliver e Phoenix: lasciare tutto per navigare

Il 30 aprile Oliver ha lasciato il porto turistico di Warrenton, sulla costa dell'Oregon alla volta delle Hawaii. La molla che ha innescato il cambiamento in realtà arriva da lontano, quando nel 2021 gli è stata la sindrome di Klippel-Feil, una rara malattia delle ossa che può comportare il rischio di paralisi. Questa prospettiva, a soli 26 anni, ha cambiato la sua visione della vita, spingendo Oliver a mettere in dubbio ogni cosa, a cominciare dal suo lavoro da ufficio in un'azienda di pneumatici.

Nel giro di 4 anni Oliver ha iniziato a immaginare per sé un futuro diverso e alla fine la voglia di vivere ha prevalso sulla paura. Si è licenziato e ha dato fondo ai risparmi della pensione per comprare una barca. In pochi mesi l'ha messa a posto e preparata per il viaggio dei suoi sogni: una navigazione in solitaria dall'Oregon alle Hawaii con la sola compagnia del suo amico più fidato, il gatto Phoenix.

"Quest'anno mi ha distrutto e ricostruito. È stato l'anno più difficile della mia vita. È stato l'anno più bello della mia vita. Ho inseguito un sogno più grande delle mie paure. Ho lavorato fino a farmi sanguinare le mani, ho lottato contro le tempeste dentro e fuori e ho scelto una vita che pochi avrebbero osato vivere. Ho già vinto perché ho trovato il coraggio di provarci".

La sua storia è diventata immediatamente virale sui social attraverso l'account di Oliver, @sailing_with_phoenix, seguito da 1,8 milioni di persone. Qui Oliver ha creato una community affezionata che lo ha accolto anche dal vivo, al suo arrivo sull'isola di Oahu sabato 24 maggio.

La tappa hawaiana però è solo la prima del lungo viaggio di Oliver e Phoenix: l'obiettivo è continuare a navigare, insieme, intorno al mondo.

Come fa un gatto a vivere in barca e viaggiare intorno al mondo

Oliver è riuscito a seguire il suo sogno perché aveva con sé il suo più fidato amico, Phoenix. Non tutti i gatti però sono fatti per affrontare una vita vagabonda in mare. Phoenix è un individuo decisamente fuori dal comune: solitamente i gatti sono animali stanziali, hanno cioè la propensione a stabilirsi in un territorio ben delimitato, all'interno del quale cacciano e cercano risorse.

Il gatto di Oliver però non sembra risentire della vita in barca e dei continui spostamenti: il suo campo d'azione è potenzialmente il mondo intero. Oliver è stato bravo a creare per il micio un ambiente il più possibile ricco di stimoli, e anche a mettere in sicurezza la barca. Quest'attenzione, unita al carattere di Phoenix, hanno reso possibile il concretizzarsi del sogno.