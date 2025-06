L’aereo si schianta e prende fuoco durante l’atterraggio per evitare una tartaruga: morti il pilota e un passeggero

Un pilota è morto e un passeggero è rimasto ferito in un incidente aereo il 3 giugno in North Carolina. Secondo il rapporto diffuso dagli investigatori della NTSB, il pilota avrebbe cercato di evitare una tartaruga sulla pista. L’aereo si è poi schiantato e ha preso fuoco.

Un pilota è rimasto ucciso in un incidente aereo a causa di una tartaruga ferma sulla pista durante la fase di atterraggio. È quanto emerge dal rapporto pubblicato dal National Transportation Safety Board, l'agenzia governativa che indaga sugli incidenti aerei negli Stati Uniti.

L'incidente, avvenuto il 3 giugno in North Carolina, è costato la vita al pilota del piccolo aereo e a un passeggero, mentre un secondo passeggero è rimasto gravemente ferito.

La dinamica dell'incidente e la tartaruga sulla pista

Il 3 giugno un piccolo aereo si è schiantato e ha preso fuoco durante la fase di atterraggio all'aeroporto di Sugar Valley a Mocksville, nella Carolina del Nord. A seguito dell'impatto hanno perso la vita il pilota e un passeggero, mentre un secondo passeggero è rimasto gravemente ferito.

L'incidente è apparso inizialmente inspiegabile poiché avvenuto poco dopo la fase di atterraggio, proprio quando sembrava che il viaggio fosse terminato con successo. L'aereo infatti poco dopo mezzogiorno si è schiantato in una zona fittamente boscosa a circa 76 metri dalla pista di atterraggio e ha preso fuoco. La carcassa dell'aereo, un Universal Stinson 108 a quattro posti, è rimasta incastrata tra gli alberi dove poi è stata recuperata.

Cosa dice il rapporto degli investigatori sull'incidente

Il rapporto preliminare redatto dal National Transportation Safety Board svela la causa della tragedia: la presenza di una tartaruga sulla pista e il tentativo di evitarla da parte del pilota. Durante le indagini, l'addetta alle comunicazioni della torre di controllo dell'aeroporto ha riferito di aver sentito il pilota accelerare dopo aver sollevato il timone. Mentre un altro testimone ha riferito di aver visto il pilota sollevare l'aereo per salvare la tartaruga.

Il pilota quindi prima sarebbe atterrato per poi sollevare la ruota destra dell'aereo per evitare la tartaruga. Una mossa azzardata che gli sarebbe costata la vita, anche se il rapporto definito, con la causa certa dell'incidente, potrebbe richiedere fino a due anni per la stesura completa.