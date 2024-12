La storia della segugia italiana Diana, dopo l’abbandono cerca una nuova vita fatta di cura e amore

Diana è una segugia italiana di circa 5 anni. È stata trovata in strada a Cosenza nel giugno 2024, e il suo corpo mostrava segni di malnutrizione e sofferenza. Secondo le volontarie che si stanno prendendo cura di lei è stata utilizzata per la caccia. Attualmente vive in stallo, cerca una famiglia adottiva che le offra amore e attenzione.

Nel giugno del 2024, Diana, una segugia italiana, è stata trovata per strada in condizioni davvero precarie a Cosenza. Era magrissima, disidratata e spaventata, indossava ancora un collare antiparassitario, ma non aveva un microchip, e nessuno si è fatto vivo per cercarla o reclamarla. Chi l’ha trovata, però, ha subito capito che dietro quella cagnolina c’era una storia difficile, fatta di sfruttamento e abbandono.

Secondo le volontarie che si stanno prendendo cura di lei, Diana ha circa 5 anni e probabilmente è stata utilizzata per la caccia o come fattrice. Alessandra Guzzo, una delle volontarie che si sta occupando della sua adozione, spiega: «È dolce, remissiva, compatibile con i suoi simili e con i gatti. Si fida delle persone, va in auto tranquillamente ed è brava anche al guinzaglio. Può andar bene in tutti i contesti, l’importante è che venga portata fuori regolarmente per garantirle passeggiate e tempo di qualità».

Diana, nel suo viaggio alla ricerca di una nuova vita ha avuto l’opportunità di inserirsi in un contesto che però è stato solo temporaneo. Nel quartiere in cui è stata trovata, vivevano già altri due cani randagi maschi con cui Diana ha iniziato a trascorrere il suo tempo. Purtroppo, però, alcune persone della zona non hanno visto di buon occhio la sua presenza, e per evitare il peggio, chi se ne prendeva cura ha dovuto affrontare le spese per uno stallo per evitarle il passaggio in canile. Le sono state fornite le cure necessarie, tra cui il trattamento per la leishmaniosi di cui è affetta e la sterilizzazione.

Attualmente, Diana vive in uno stallo con altri cani. È tranquilla, ma aspetta di iniziare la sua nuova vita in un ambiente in cui possa godere di più spazio, attenzioni e momenti di qualità. La segugia ha un carattere molto equilibrato e potrebbe adattarsi a qualsiasi tipo di famiglia ma ancora non è stata testata con i bambini.

«Ha bisogno di un’adozione consapevole, da parte di chi saprà darle il giusto spazio e la giusta attenzione, senza fretta e con tanta pazienza», è l'appello di Alessandra.

Per informazioni su Diana e sulla sua adozione contattare Alessandra Guzzo al numero: 3472211720