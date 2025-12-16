La storia del pappagallo Gigi: scomparsa ad Avignone e ritrovata grazie alla sua canzone preferita

Una delle foto del pappagallo postate sui social per rintracciarlo



La storia di Gigi, una femmina di pappagallo che viveva libera in una casa di Avignone, ha qualcosa di incredibile se non si conosce l'intelligenza di questi animali. Il pennuto era volato via da diversi giorni e la sua persona di riferimento, Cynthia, era preoccupata per la lunga assenza. In tutto il quartiere dove vive la donna, dopo aver letto gli appelli sui social in cui chiedeva aiuto e supporto alla cittadinanza per ritrovare Gigi, molte persone si erano messe in moto per cercare l'animale ma nonostante la mobilitazione le cose non sono cambiate fin quando è stata presa una decisione: mettere a tutto volume per le strade del quartiere la canzone preferita di Gigi.

Il pappagallo, grazie a questo escamotage, non ha resistito al richiamo del cuore, ovvero al suono di Alexandrie Alexandra, una canzone di Claude François, il cantautore francese scomparso negli anni 90 a cui si deve uno dei brani più famosi al mondo: Comme d’habitude, più nota nella versione inglese "My way" cantata da Frank Sinatra. "Ho messo la sua canzone preferita che di solito balla – ha raccontato la donna ai media locali – È la sua canzone simbolo. Anche così, atterrava lontano da me per ballare, e poi volava via di nuovo. Ci è voluto molto tempo per prenderla".

Gigi si trovava nei dintorni delle torri del Palazzo dei Papi ed è tornata poi a casa insieme a Cynthia che ha raccontato tutta la vicenda al giornale La Provence spiegano anche perchè, secondo lei, si era allontanata da casa: "E' andata alla ricerca del suo compagno, sepolto vicino al Rocher des Doms (dove è stata poi ritrovata ndr) qualche giorno fa".

Al di là delle interpretazioni individuali del comportamento di questo esemplare, i pappagalli sono animali sensibili e particolarmente intelligenti. Nel mondo esistono circa 410 specie che sono diffuse prevalentemente nelle regioni meridionali del Pianeta. I pappagalli possono imparare a imitare la voce umana ed è sicuramente l'abilità che li hanno resi più popolari e che, purtroppo, li rende molto ambiti come animali da compagnia. Come tutti gli uccelli, infatti, e gli animali selvatici ed esotici in generale, dovrebbe essere ovvio che non è un appartamento il loro habitat e men che mai una voliera.