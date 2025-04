La sposa al suo matrimonio dedica il discorso alla sua “anima gemella”: ma è il cane e non il marito

Il matrimonio è un momento unico nella vita, almeno per il 40% delle coppie che non divorziano, e nella tradizione inglese questo evento viene enfatizzato durante la cerimonia grazie ai discorsi che gli sposi pronunciano per dichiararsi amore eterno. Durante questi pochi minuti, a turno, lo sposo e la sposa recuperano i foglietti dove giorni prima avevano stilato una lunga serie di promesse scritte con l'aiuto di quel cugino che se la cava così bene con la penna, o direttamente del wedding planner. Il tutto culmina con un brindisi e l'inizio ufficiale del banchetto nuziale.

Questa scaletta è stata però ribaltata da Emily Green, durante il suo matrimonio nell'Hertfordshire, Regno Unito. La 31enne inglese, infatti, attraverso il suo account TikTok The Sober Wife ha pubblicato un discorso decisamente diverso dal solito, e proprio per questo forse anche più veritiero: una lettera d'amore dedicata alla sua "vera anima gemella", la sua bassotta Turtle.

Il discorso di Emily Green dedicato al suo bassotto e non al marito

La 31enne Emily Green ha deciso di sorprendere tutti gli invitati, e forse anche il neosposo, con un discorso diverso dal solito. Ha dedicato infatti le sue prime parole da "moglie di", non al marito ma alla sua cagnolina Turtle.

Il video del suo omaggio ha ottenuto 2.5 milioni di visualizzazioni e 177 mila mi piace.

Nel suo discorso, Green ha descritto la bassotta come un compagna leale che è stata presente durante tutto il processo di organizzazione del matrimonio . Ha attribuito a Turtle il merito di averla incoraggiata a rimanere su di morale e di aver reso la loro casa un luogo sicuro e pieno d'amore.

"L'abbiamo presa subito dopo il lockdown… Avevamo una nuova casa e non avevamo nemmeno un divano, ma l'abbiamo incontrata su FaceTime una sera e abbiamo guidato per 3 ore per andarla a prendere la mattina dopo", ha spiegato Green al magazine Newsweek.

L'amore della 31enne per la sua Turtle è però evidente anche dai gesti, e non solo dalle parole: la bassotta infatti non era presente al matrimonio, ma non alla cena, per evitare di stressarla con la presenza rumorosa di tante persone. Un atto che rivela la reale grande consapevolezza di Green.