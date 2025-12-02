La renna fuggitiva è stata recuperata mentre correva sulla spiaggia: “Ora il Natale è salvo”

Una renna in fuga da un villaggio di Natale a Liverpool è diventata virale grazie alle immagini scattate dalle telecamere termiche. Ha corso fino alla spiaggia di Formby dove è stata recuperata.

Quest'anno una delle renne di Babbo Natale ha deciso che non partirà insieme a lui ma si prenderà un po' di pausa sulle coste della Gran Bretagna. È quello che sta succedendo a una renna fuggita sabato scorso da un villaggio di Natale a Liverpool.

La sua fuga è stata documentata dai volontari del Southport Offshore Rescue Trust, un gruppo che si occupa proprio di recuperare e salvare animali. Foto e video diffusi online mostrano la renna mentre corre prima in città e poi sulla spiaggia di Formby. La sua avventura sta facendo preoccupare, ma soprattutto sognare, tutti gli amanti del Natale.

Cosa è successo alla renna fuggita dal villaggio di Natale

Sabato scorso alle 17 del pomeriggio è stato lanciato l'allarme: una renna era fuggita da Santaland, villaggio a tema natalizio nei sobborghi di Liverpool. Come spiegano in un post i volontari del Southport Offshore Rescue Trust, la renna ha percorso una lunga strada correndo sulla spiaggia di Formby.

Sempre sabato, al calare del buio, la polizia del Merseyside, che stava seguendo le tracce dell'animale, l'ha persa di vista. Temendo che potesse finire nel fiume Mersey, la squadra di volontari e le squadre della Guardia Costiera di Sua Maestà Southport e di Sua Maestà Crosby sono state chiamate in aiuto.

Le immagini virali della renna che brilla al buio

Le immagini della renna che brilla nel buio come un vero aiutante della leggenda di Babbo Natale sono diventate immediatamente virali: "Utilizzando un binocolo termico, il nostro team di quad ha localizzato la renna sulla spiaggia".

"Sebbene la cattura si sia rivelata difficile, il team ha condotto con successo l'animale tra le dune di sabbia del poligono di tiro di Altcar, dove un drone della polizia ha continuato a sorveglierlo. Alla fine la renna si è calmata, consentendo a un veterinario, supportato dai Royal Marines, di metterla in sicurezza. Il Natale è stato salvato grazie all'ottimo lavoro di diverse agenzie".