La poesia di un gatto che gioca nella neve: il video che vale la pena guardare oggi

Di video sugli animali ne girano tantissimi: i social sono strapieni di immagini di qualsiasi specie e, spesso, ci sono fotogrammi crudi o che mostrano comportamenti molto superficiali da parte di noi umani. Qualche tempo fa era diventato un trend prendere in braccio il proprio cane e farlo girare vorticosamente, una "pratica" stupida che di certo non faceva divertire l'animale ma solo, e chissà perché, chi guardava quelle immagini. Nel mare magnum delle reti sociali si incontra di tutto e, proprio per questo, quando diventa virale un contenuto come quello che oggi vi proponiamo vale davvero la pena di renderlo ancora più popolare, perché questo gatto messicano che gioca nella neve per la prima volta è pura poesia.

Di dove sia questo gatto non è dato saperlo, come non si riesce a risalire alla sua storia ovvero se sia un micio di casa o un animale libero in qualche città dove d'inverno tutto viene ricoperto dalla neve. Facendo delle ricerche online si arriva ad un giornale messicano in cui è stato rilanciato il video ma anche lì non vi è alcun riferimento nemmeno temporale, se non un post su X in cui il video è stato riproposto il 6 gennaio scorso.

Ricostruire la storia del gatto non ha però, se ci pensiamo bene, una grande importanza. E' quello che chi ha girato il video ci consente di vedere che ha valenza, perché ci mostra un animale mentre esprime delle emozioni, cosa che spesso dimentichiamo che anche gli altri esseri viventi provano. Il micio (o la micia, visto che nel post su Instagram viene descritta come "she") sembra essere felice e sorpresa di poter calpestare la neve e essere avvolta dai fiocchi bianchi che cadono dal cielo. Si ferma a guardare e poi gioca divertita vicino l'albero, dandoci la possibilità di vedere la gamma di emozioni che prova mentre vive quel momento magico.

Su Kodami l'esperta di etologia felina Sonia Campa ha diverse volte sottolineato quanto sia importante sapere che il nostro piccolo felino domestico ha una sua personalità che è basata dalle caratteristiche che ogni soggetto ha. Come per i cani, infatti, anche nel mondo dei gatti conta moltissimo l'individualità nell'espressione delle proprie necessità e per quanto riguarda lo spettro delle emozioni si possono scientificamente annoverare tra quelle che provano i gatti sicuramente le primarie ma anche sentimenti più complessi. E' scientificamente provato che i mici provano felicità, paura, tristezza ma anche frustrazione e la necessità di dare e ricevere affetto. Come precisa l'esperta di relazione uomo-gatto "conoscere le emozioni e riconoscerle è fondamentale non solo per costruire con loro una relazione appagante per entrambi, ma anche per garantire a tutti i gatti migliori condizioni di benessere, indipendentemente dal grado di vicinanza all’uomo".

Come accade a noi umani e ad altre specie, i gatti esprimono ciò che provano ma lo fanno secondo un tipo di comunicazione che non è solo verbale o attraverso le vocalizzazioni ma che avviene anche con l'uso del linguaggio corporeo, come questo video ci mostra del resto.