La mucca finisce in acqua, viene tirata su e di nuovo obbligata a correre durante la “Sokamuturra”

E' accaduto a San Juan, nei Paesi Baschi: una mucca è caduta in mare probabilmente urtata da uno dei partecipanti alla festa taurina tipica della tradizione locale in cui la gente provoca e fugge dagli animali che sono tenuti legati dai pastori che li portano in giro Il video del recupero mostra che le persone dopo essersi tuffate per "salvare" l'animale lo hanno costretto a continuare la folle corsa dopo.

Si chiama "Sokamuturra" ed è un evento tradizionale che fa parte della tauromachia e che si svolge nei paesi baschi dove i tori o le vacche vengono fatti correre nelle strette stradine dei centri urbani e le persone scappano per non farsi incornare. Una pratica violenta che questa volta, nella cittadina di San Juan, è andata addirittura oltre ogni immaginazione.

Durante le celebrazioni a Pasai Donibane, il nome basco del paese nella provincia di Gipuzkoaun, una vacca durante la forsennata corsa a cui è stata costretta è finita in mare. Il salto è stato impressionante e la scena è stata ripresa con i cellulari. A denunciare quello che è accaduto, però, è stato il PACMA (partido Animalista Contra el Maltrato Animal) che ha pubblicato il video sui suoi canali mostrando le persone che si sono tuffate per "salvare" l'animale ma in realtà per poi spingerlo di nuovo tra la folla dove la vacca ha ripreso a correre stressata e impaurita sempre di più. "Un animale spaventato, bagnato e stremato viene rimesso in strada per continuare a correre tra urla e tirate. Non c’è nulla da festeggiare», sono le parole degli attivisti che accompagnano il post con le immagini sui canali social.

La sokamuturra si svolge anche in Navarra oltre che nella regione basca. Il contenuto della "fiesta" è sempre lo stesso: vengono scelte mucche giovani, così che non abbiano maturato alcuna esperienza pregressa, a cui le corna vengono ricoperte così da non causare ferite e l'animale è pure attaccato ad una corda lunga che viene gestita da un pastore. Le persone così si lanciano anche verso le mucche e tutto per simulare l'incornata o per questa forma di divertimento che genera tanta adrenalina tra quelli che vi partecipano.

La mucca finita in mare e poi ributtata tra la folla di San Juan mostra chiaramente che non c'è alcuna attenzione al benessere degli animali e che a furia di mascherare questi eventi sotto la parola di "tradizione" non cambierà mai nulla. Il trauma fisico e psicologico subito dall’animale, sommato alla totale assenza di empatia dimostrata nel rimetterlo subito in corsa, mostra i limiti di una cultura che ancora non si riesce a mettere definitivamente al bando.