La lince torna in Val d’Ossola: nuovo avvistamento della Polizia provinciale

Una lince è stata avvistata e ripresa in Val d’Ossola il 21 gennaio. La Polizia provinciale di Verbano-Cusio-Ossola monitora i suoi spostamenti per studiarne la presenza nell’area.

Una lince (Linx Linx) è stato avvistata in Val d'Ossola e ripresa dalle videocamere degli agenti della Polizia provinciale di Verbano-Cusio-Ossola. Non è la prima volta che questo felino, il più grande d'Europa viene avvistato nella zona, e per questo gli agenti erano già pronti quando hanno trovato alcune tracce nella neve fresca.

Le immagini girate il 21 gennaio successivamente hanno confermato il sospetto, aggiungendo nuove informazioni sulla presenza della lince in quest'area del piemonte.

Lince avvistata in Val d'Ossola: il video della polizia Provinciale

Il video mostra una lince mentre attraversa una distesa di neve fresca in Val d'Ossola. Gli agenti della Polizia provinciale non hanno rivelato la posizione esatt dell'avvistamento per evitare di attirare curiosi e disturbare così l'animale, tuttavia in una nota hanno spiegato che continueranno a «seguirne movimenti e spostamenti anche per capire se nel caso si fosse formata una coppia che potrebbe garantire in futuro il mantenimento di specie».

Attualmente, infatti, la lince non è presente in maniera stabile nella zona. Tuttavia alcuni esemplari attraversano la provincia Verbana con regolarità durante i mesi freddi. La presenza di una coppia potrebbe rendere più stabile questa presenza transitoria.

La Polizia ha anche invitato i cittadini a non temere la lince, poiché si tratta di un animale «molto diffidente nei confronti dell'uomo e le attività agricole tanto che risultano, anche in paesi dove le densità delle linci sono maggiori, rarissimi gli attacchi ad animali domestici».

Dove vive la lince e perché è raro avvistarne una in Italia

La lince euroasiatica è una delle quattro specie di lince conosciute. Si tratta di un mammifero carnivoro della famiglia dei Felidi e del genere Lynx. I suoi avvistamenti sono di grande importanza per conoscere lo stato di salute della popolazione, un tempo infatti questo animale era diffuso in tutta la Russia, l'Asia centrale e l'Europa, ma a causa della persecuzione da parte dell'uomo e della riduzione del suo habitat naturale, oggi occupa un areale molto più ristretto e frammentato.

Per cercare di favorirne il ritorno almeno in una parte del suo areale storico, è nato il progetto Ulyca2, che ha lo scopo di riportare la lince nelle Alpi Giulie italiane. Dal 2023 sono già 6 gli individui traslocati in quest’area, che rappresenta un corridoio fondamentale per connettere le popolazioni dinariche a quella delle Alpi occidentali e per dare un futuro al felino più grande d’Europa.