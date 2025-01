Due linci sono state catturate in Scozia: erano state rilasciate illegalmente

Quattro linci sono state avvistate nelle Highlands mercoledì 8 gennaio. Due sono già state catturate, mentre altre due sono avvistate la notte successiva nella stessa zona. Le linci non si trovano libere in natura in Scozia, il piccolo nucleo è quindi stato rilasciato illegalmente. Lo rende noto la Royal Zoological Society of Scotland che insieme alla Polizia sta seguendo le operazioni di recupero.

Le linci avvistate in Scozia (Foto di Royal Zoological Society of Scotland)



Due linci sono state catturate nella serata di giovedì 8 gennaio nelle Highlands, in Scozia, e altre due sono state avvistate nella notte nella stessa zona. Lo rende noto la Royal Zoological Society of Scotland (RZSS) che insieme alla Polizia scozzese ha eseguito l'operazione.

Le linci non sono presenti in natura in Scozia, quelle trovate nelle Highlands erano state rilasciate illegalmente e per questo non potevano restare in libertà: avrebbero rischiato di morire.

La cattura delle due linci rilasciate illegalmente in Scozia

Dopo la cattura di due linci gli esperti si sono resi conto che altri animali erano stati rilasciati illecitamente: «Altre due linci sono state avvistate nella stessa località dei Cairngorms dove ieri abbiamo catturato con successo una coppia – ha dichiarato il ceo della RZSS David Field – Altre trappole sono state posizionate nella zona e la speranza è che questi animali vengano catturati in modo sicuro prima di essere portati allo zoo di Edimburgo per unirsi ai due catturati ieri in quarantena».

La lince catturata (Foto di Royal Zoological Society of Scotland)



Le du linci già catturate, subito soprannominate "The KillieHuntly Two", si trovano infatti nelle strutture di quarantena dell'Highland Wildlife Park dove resteranno per i prossimi 30 giorni, solo successivamente saranno trasferite allo zoo di Edimburgo dove proseguirà il monitoraggio delle loro condizioni. A lungo termine però potrebbero trovare dimora definitiva al Highland Wildlife Park.

Per catturarle sono state posizionate delle telecamere di sorveglianza in prossimità alle trappole con esca. Della cattura si è occupato, insieme alla Polizia, il team Saving Wildcats della RZSS guidato da David Barclay: «È stata una lunga notte per i nostri guardiani specializzati che si alternavano per monitorare ogni attività». Alla fine gli appostamenti hanno dato i loro frutti: le linci sono stati catturati, come mostrano i video diffusi proprio dall'ente benefico.

La presenza delle linci nelle Highlands scozzesi è stata segnalata da alcuni cittadini spaventati per lo strano avvistamento. Questi animali infatti non sono originari della Scozia, ma probabilmente sono state liberate da persone che le detenevano in cattività illegalmente.

"Condanniamo con la massima fermezza il rilascio illegale di queste linci – ha sottolineato il ceo della Royal Zoological Society of Scotland – È stato un atto altamente irresponsabile ed è molto improbabile che potessero sopravvivere in libertà a causa della mancanza di una preparazione adeguata. Il loro abbandono è stato sconsiderato nei confronti degli animali, del pubblico, della comunità e della natura stessa».

Chi è la lince e qual è il suo habitat naturale

Lince eurasiatica (Lynx linx)



La lince è un felide selvatico appartenente al genere Lynx, facilmente riconoscibile per il mantello maculato e le orecchie appuntite con ciuffi di peli neri. Esistono quattro specie principali presenti in diverse aree del mondo, ma nessuna è presente in natura in Scozia.

La lince eurasiatica (Lynx lynx) è diffusa in gran parte dell’Europa, Asia centrale e Siberia; la lince canadese (Lynx canadensis) si trova nelle foreste boreali del Nord America; la lince rossa (Lynx rufus) si trova negli Stati Uniti, nel Messico settentrionale e nel sud del Canada; la lince iberica (Lynx pardinus) è una specie endemica della penisola iberica, concentrata in Spagna e Portogallo, ed è particolarmente rara e minacciata.

Si tratta di un predatore solitario che si nutre principalmente di piccoli mammiferi come lepri, conigli e roditori, ma può cacciare anche uccelli o prede più grandi come giovani cervidi. Questi animali sono minacciati a causa dell'uomo sia in maniera indiretta a causa della perdita di habitat sia direttamente a causa della caccia e delle detenzioni illegali.

Foto e video sono gentilmente concesse dalla Royal Zoological Society of Scotland (RZSS)