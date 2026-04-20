La guerra in Iran minaccia gli ultimi ghepardi asiatici: ne restano meno di 30, fermi i progetti di conservazione

L’attacco all’Iran da parte di Stati Uniti e Israele interrompe anche le attività di conservazione e mette a rischio gli ultimi ghepardi asiatici (Acinonyx jubatus venaticus). Ne restano in tutto circa 27 e potrebbero non sopravvivere a questo nuovo scenario.

In Iran, sopravvivono gli ultimi ghepardi asiatici (Acinonyx jubatus venaticus) del pianeta, una sottospecie un tempo diffusa in gran parte dell’Asia sud–occidentale



Poco prima che esplodesse il conflitto in Iran, per uno degli animali più rari al mondo era arrivata una notizia incoraggiante. In una regione arida del nord-est del paese, alcuni ranger avevano avvistato e filmato una femmina di ghepardo asiatico con cinque cuccioli. E per un animale la cui popolazione totale si può contare quasi interamente sulle dita di un paio di mani, era una notizia straordinaria.

Il ghepardo asiatico (Acinonyx jubatus venaticus) è infatti uno dei mammiferi più rari e minacciati del pianeta. Secondo le ultime stime, in natura ne restano appena 27, forse anche meno, e vivono tutti in Iran. Si tratta di individui "schedati", quasi tutti conosciuti uno per uno dai ricercatori che tentano, tra enormi difficoltà, di scongiurare l'estinzione.

Eppure, un tempo questo predatore viveva in gran parte dell'Asia sud-occidentale: dalla penisola arabica (dove sono stati recentemente trovati resti di alcuni individui mummificati) fino all'India, dove invece è stato reintrodotto tra molte polemiche coinvolgendo la sottospecie sudafricana. Oggi è invece confinato in appena il 16% del suo areale storico. Le cause di questo declino sono note e purtroppo comuni a molte specie: bracconaggio, investimenti stradali, perdita di habitat e diminuzione delle prede. Poi è arrivata anche la guerra.

Come la guerra in Iran minaccia gli ultimi ghepardi asiatici

Come racconta un recente approfondimento di Mongabay, appena nove giorni dopo l'avvistamento della femmina con i cuccioli, gli attacchi coordinati da parte di Stati Uniti e Israele hanno innescato una nuova escalation militare. Da quel momento, anche la sopravvivenza dei ghepardi è diventata ancora più incerta, così come quella degli animali che vivono nello stretto di Hormuz, diventato nel frattempo il punto più caldo del conflitto.

Il problema non è però solo diretto, ma soprattutto indiretto. Le aree in cui vivono gli ultimi ghepardi – vaste zone di pianure desertiche e collinari, come il Dasht-e Kavir – sono difficili da controllare e spesso vicine a siti militari. I ricercatori temono che i loro spostamenti possano essere scambiati per attività sospette, con rischi concreti per la loro sicurezza. Ma la minaccia più grande è un'altra: l'interruzione di tutte le attività e i progetti di conservazione.

Proteggere un animale così raro richiede infatti un lavoro costante sul campo. Ranger e biologi monitorano i movimenti degli animali con fototrappole e collari GPS, strumenti fondamentali per capire quanti ghepardi restano, se si riproducono, come si spostano e quali habitat e territori utilizzano. Con la guerra, però, quasi tutte queste attività si sono fermate o sono state drasticamente ridotte.

Una popolazione minuscola e appesa a un filo

Si stima siano rimasti in tutto meno di trenta ghepardi asiatici in Iran



Senza le costanti attività di monitoraggio aumentano inevitabilmente anche i rischi: bracconaggio, incidenti stradali, conflitti con gli allevamenti e le attività umane. Basti pensare che oltre la metà delle morti di ghepardo di origine antropica accertate nel paese è causata da investimenti stradali. Anche un singolo incidente – soprattutto se coinvolge femmine con cuccioli – può quindi avere conseguenze devastanti per una popolazione così piccola.

Recentemente, la storia di una femmina soprannominata Helia lo ha dimostrato chiaramente. Nel 2024, dopo aver perso un cucciolo investito e ucciso da un'auto, è rimasta per sette giorni di fila nei pressi della strada, mentre volontari e biologi cercavano di proteggerla dal traffico e allontanarla. Prima di quell'incidente, le autorità locali avevano festeggiato l'assenza di decessi di ghepardi sulle strade iraniane per quell'anno.

A complicare il quadro ci sono poi i problemi strutturali da sempre presenti in Iran, ben prima che scoppiasse il conflitto. Le sanzioni internazionali hanno limitato l’accesso a tecnologie e finanziamenti, mentre le tensioni politiche hanno ostacolato la collaborazione scientifica con altri paesi ed esperti. Nel 2018, per esempio, l'arresto di alcuni ricercatori della Persian Wildlife Heritage Foundation accusati di spionaggio ha di fatto bloccato per anni buona parte delle attività di ricerca e conservazione.

Il futuro del ghepardo asiatico è ora ancora più incerto

Con al guerra e l’interruzione di quasi tutte le attività di conservazione, il futuro del ghepardo asiatico è ancora più incerto



Ora, con la guerra, tutto è ancora più complicato. Molte organizzazioni ambientaliste hanno sospeso le attività, le comunicazioni sono limitate e l'accesso alle aree protette è ridotto al minimo. Secondo le fonti citate da Mongabay, questo rallentamento potrebbe avere conseguenze "critiche" per il futuro del ghepardo asiatico. In alcune zone particolarmente remote, l'assenza temporanea sia di ranger sia di bracconieri potrebbe anche offrire un breve periodo di tregua positivo per la fauna, ma il vero problema rimane il futuro.

Anche se il conflitto dovesse terminare in tempi brevi, la ricostruzione del paese richiederà risorse enormi e molto tempo. È quindi altamente probabile che la tutela della biodiversità e la conservazione della fauna passi in secondo piano rispetto a esigenze ben più urgenti, come infrastrutture, abitazioni ed economia. E per un animale già sull'orlo dell'estinzione, questo potrebbe essere il colpo di grazia.

Negli ultimi decenni, il governo iraniano, insieme a ricercatori e ambientalisti, aveva avviato diversi progetti di conservazione, cercando di coinvolgere anche le comunità locali, trasformando il ghepardo asiatico in un simbolo delle ambiziose sfide ambientali che attendevano il paese. Tuttavia, i progressi sono sempre stati lenti, poiché dipendono da un equilibrio molto precario tra scienza, cooperazione e stabilità politica. E quando anche solo uno di questi elementi viene meno, tutto il sistema rischia di crollare.

E oggi, più che mai, quel sistema è pesantemente sotto pressione.