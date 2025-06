La crudeltà dei Riti Arborei e l’incidente di Accettura: come vengono sfruttati i buoi per questa “tradizione”

Cinque persone sono rimaste ferite la sera di lunedì 9 giugno dopo un incidente avvenuto alla festa per i Riti Arborei di Accettura, in provincia di Matera. Durante la tradizionale celebrazione i buoi devono attraversare il paese trasportando un tronco d'albero in una celebrazione che spettacolarizza gli animali.

Cinque persone sono rimaste ferite la sera di lunedì 9 giugno dopo un incidente avvenuto alla festa per i Riti Arborei di Accettura, in provincia di Matera. Durante la festività patronale, diversi buoi che stavano sfilando in processione per le strade della città sono scappati travolgendo la folla, probabilmente impauriti a causa dello scoppio di alcuni fuochi d'artificio.

Questo incidente ha riacceso il dibattito sui Riti Arborei che si svolgono ogni anno da maggio a settembre in 7 Comuni lucani e prevedono lo sfruttamento degli animali.

Cosa sono i Riti Arborei e perché si utilizzano ancora gli animali: le alternative non cruente

I Riti Arborei sono un retaggio di antiche feste pagane che col tempo sono state dedicate ai santi Patroni dei piccoli Comuni in cui si svolgono. Un misto di sacro e profano in cui i buoi nel corso di un rito propiziatorio trascinano un albero fino al centro del paese dove poi viene innestato in un altro albero. Durante la traversata con il tronco, però gli animali devono passare per le strette fila di di cittadini e turisti, tra rumori e sotto la minaccia di bastoni di legno usati per costringerli a transitare lungo viuzze e su per le scale.

Come si vede in diversi video diffusi sui social, il Rito si basa sulla spettacolarizzazione degli animali e sul loro sfruttamento, una forma di crudeltà che non ha nulla a che vedere con la tradizione. Per diversi anni in alcuni Comuni i buoi sono stati sostituiti da mezzi meccanici durante le fasi di trasporto del tronco. Gli allevatori avevano infatti smesso di prestare i loro animali per i Riti e le amministrazioni avevano deciso di ripiegare su alternative non cruente. Recentemente però gli animali sono tornati ad essere sfruttati all'interno delle diverse feste e ora si teme che incidenti come quello di Accettura possano ripetersi.

I fuochi d'artificio spaventano i buoi: la fuga sulla folla

La sera del 9 giugno, durante la processione dei buoi per la festa di San Giuliano martire ad Accettura alcuni buoi, spaventati per l'accensione di alcuni petardi, sono scappati fuggendo sulla folla accorsa proprio per assistere alla festa. Non sorprende che in un simile contesto gli animali, già sottopressione a causa della folla e dei rumori possano avere una reazione di paura a causa di uno scoppio più intenso degli altri.

Durante i concitati momenti di panico sarebbero state ferite almeno 5 persone, di cui una è stata trasferita in eliambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza.

Al momento sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri, mentre l'amministrazione comunale, a quanto si apprende, avrebbe deciso di annullare la festa mantenendo solo i riti religiosi per il santo patrono.