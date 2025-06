Cani e gatti dispersi dopo un incidente sull’A4: Lily è tornata a casa, si cercano gli altri

La cagnolina Lily è tornata a casa dopo essere fuggita a causa di un incidente che ha coinvolto il furgone sul quale stava viaggiando. Lily era appena arrivata in Italia dalla Bosnia sotto la responsabilità dell'associazione Una zampa nel cuore. Risultano ancora dispersi dopo l'incidente il cane Uli e due gatti, Ogi e Cupi.

Il ritorno a casa della cagnolina Lily: sta bene

Con un post pubblicato poco dopo la mezzanotte di lunedì 23 giugno sul gruppo dell'associazione Una zampa nel cuore, i volontari hanno fatto sapere che la cagnolina Lily è stata recuperata sana e salva dopo la brutta disavventura di domenica. La cagnolina si era persa dopo un incidente in autostrada e i volontari temevano che non riuscisse a sopravvivere da sola.

Dopo due giorni di ricerche incessanti per fortuna è stata recuperata ed è tornata sotto la responsabilità dell'associazione che l'ha portata in Italia per trovarle una nuova famiglia.

L'incidente in autostrada: mancano ancora tre animali

All'alba di domenica 22 giugno il furgone su cui Lily viaggiava ha subito un incidente tra Cessalto e San Stino di Livenza, in Veneto, all'altezza del kilometro 440 dell'autostrada A4. L'impatto è stato distruttivo e ha provocato gravi danni al mezzo sul quale la cagnolina stavano viaggiando dalla Bosnia in Italia sotto la responsabilità dell'associazione Una zampa nel cuore.

Il volantino diffuso dalle volontarie



Insieme a lei c'erano altri cinque animali, tra cani e gatti, e alcuni sono fuggiti quando il portellone si è distrutto a causa dell'impatto. Ora che Lily è stata ritrovata manca ancora all'appello il cane Uli, di colore nero e castrato, e i due gatti Ogi e Cupi. I tre dispersi sono in regola con le pratiche sanitarie e dotati di microchip bosniaco.