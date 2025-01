Incendio a Los Angeles, cosa succede agli animali delle aree colpite: creati hub per cani e gatti

Un enorme incendio sta devastando l'area di Los Angeles, negli Stati Uniti, dove da questa mattina interi quartieri sono stati rasi al suolo nel giro di poche ore. Le aree più colpite sono quelle del quartiere residenziale di Pacific Palisades e della vicina località di Santa Monica. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza e, secondo quanto riferito a Sky News dai Vigili del Fuoco sul campo, l'incendio sta mostrando un «comportamento estremo».

Il bilancio di queste ore è già tragico: almeno 200 mila case sono senza elettricità, 30 mila cittadini si preparano per essere allontanati dalle aree più colpite e oltre 13 mila edifici sono sotto la minaccia delle fiamme. Tra coloro che dovranno abbandonare le proprie abitazioni ci sono migliaia di persone e anche gli animali che vivono con loro.

Cosa sta succedendo agli animali sfollati durante l’incendio

Per fare fronte all'emergenza rappresentata dagli sfollati moltissimi edifici pubblici stanno aprendo le porte trasformandosi in centri d'accoglienza. Far convivere un gran numero di sconosciuti in un'area limitata però non è semplice, soprattutto quando a questi si aggiungono cani e gatti che magari non hanno alcuna predisposizione al contatto con estranei.

Per questo sono stati creati diversi hub grazie al supporto di volontari e associazioni per accogliere sia i cani di piccola taglia che quelli di taglia più grande o impegnativi. Tra questi, ad esempio c'è il Westwood Recreation Center, un centro sportivo che in questi giorni ospiterà gli sfollati insieme ai loro animali di piccola taglia. Il Los Angeles Equestrian Center, invece, è aperto per l'evacuazione di animali di grossa taglia.

Molti però sono rimasti in strada, come testimoniano alcuni utenti che chiedono aiuto sui social e danno la propria testimonianza, come Ailia Mira, che si è spostata insieme ai suoi due cani in un hotel a causa dei fumi che arrivavano dall'area di Los Angeles: «È appena passata la mezzanotte e mi trovo in un hotel di Glendale. La mia zona non è stata evacuata, ma la qualità dell'aria stava diventando pessima e io ho problemi con la cattiva qualità dell'aria post-Covid, quindi ho preso i miei animali e siamo partiti. Stiamo bene e sono molto contenta di essere partita. Sophie si è nascosta sotto il letto e non vuole uscire, ma siamo al sicuro, e Lily dorme».

Ailia si è rifugiata nella sua città natale, non lontana da quella dove risiedeva, ma non tutti sono stati così fortunati, come scrive Cheryl Jarvis: «Io non sono in pericolo ma ho un caro amico che vive a Pacific Palisades ed è stato evacuato con il suo cane. Probabilmente passerà la notte con il suo cane nel parcheggio di un Rite Aid a pochi chilometri da casa sua».

Situazioni diverse tra loro di cui si sta occupando il Servizio Animali di Los Angeles che sulle sue pagine in queste ore sta lanciando un appello fondamentale: «In caso di emergenza portate i vostri animali con voi! È semplicemente troppo pericoloso lasciare gli animali da compagnia incustoditi durante i disastri naturali. Il modo migliore per garantire la sicurezza dei tuoi animali domestici è evacuare con loro».

Le raccomandazioni del Servizio Animali di LA: preparare un kit di evacuazione

Mai abbandonare i propri animali sui luoghi di un disastro, e per questo è fondamentale non farsi trovare impreparati. Il modo migliore per affrontare un incendio o qualsiasi altro disastro è essere preparati, con un piano predisposto in anticipo.

Il Servizio Animali consiglia di avere un kit di evacuazione per animali con i seguenti oggetti: