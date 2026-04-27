In Belgio si è svolta l’ormai annuale gara europea di imitatori di gabbiani: oltre 70 partecipanti da 15 Paesi

In Belgio oltre 70 partecipanti da 15 Paesi si sfidano imitando i versi dei gabbiani. La gara europea annuale arrivata alla sesta edizione è ormai diventata cult, che unisce divertimento e divulgazione per ribaltare la percezione pubblica di questi uccelli.

Uno dei partecipanti all’ultima edizione. Foto di Benny Proot



Ogni anno, sulla costa del Belgio, si tiene un evento insolito che mescola divertimento e divulgazione: è il campionato europeo di imitazione del verso dei gabbiani. L'ultima edizione si è svolta domenica scorsa a De Panne, una cittadina affacciata sul Mare del Nord, dove oltre 70 partecipanti provenienti da 15 Paesi si sono sfidati a colpi di "strilli" più o meno convincenti.

La competizione si tiene in un contesto informale, all'interno di un pub locale, e coinvolge persone di tutte le età. Non è raro vedere famiglie intere partecipare, con tanto di costumi a tema, piume finte, becchi e ali improvvisate. L'atmosfera è leggera, quasi teatrale, e ogni esibizione viene accolta dagli applausi calorosi del pubblico e degli altri partecipanti.

Ma come funziona esattamente la gara? I concorrenti devono imitare il verso di un gabbiano, ma riprodurlo in modo credibile non è così semplice. La giuria assegna fino a 15 punti per la qualità dell'imitazione sonora e altri 5 punti per la performance complessiva, che include presenza scenica, originalità e coinvolgimento del pubblico. Non basta quindi fare un buon verso: bisogna anche interpretarlo a dovere.

Arrivata ormai alla sua sesta edizione, la gara è diventata nel tempo un piccolo cult. Negli ultimi anni ha infatti attirato sempre più attenzione, anche grazie ai social network, dove video e clip delle esibizioni diventano facilmente virali. Questo ha contribuito a far crescere il numero di partecipanti e la curiosità attorno all'evento.

L’obiettivo è anche quello di riabilitare l’immagine pubblica de gabbiani, visti ormai solo come ladri di cibo



Dietro l'ironia, però, c'è anche un messaggio più serio. I gabbiani sono spesso considerati uccelli fastidiosi, soprattutto nelle località turistiche, dove vengono associati quasi esclusivamente a comportamenti opportunistici come il furto di cibo. Gli organizzatori della gara, invece, cercano di ribaltare questa percezione, invitando il pubblico a guardare questi uccelli con occhi diversi.

"Quando sei in vacanza, ricordi sempre il rumore delle onde e il verso dei gabbiani", ha spiegato uno degli organizzatori. "Bisogna imparare a vederli in modo più positivo". In fondo, anche attraverso una gara indubbiamente bizzarra, si può provare a raccontare un uccello sempre più comune anche in città da una prospettiva nuova: meno fastidiosa e un po' più affascinante e soprattutto divertente.