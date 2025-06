Il video della zebra che “vola” sopra la città: era in fuga da una settimana

È terminato con un volo sopra il cielo del Tennessee la fuga della zebra Ed, diventato famoso dopo la fuga rocambolesca del 30 maggio protrattasi per una settimana. Alla fine è stato catturato domenica 8 maggio mentre mangiava placidamente in un pascolo.

Ed non stava scappando, stava solo cercando di fare la vita libera in natura per la quale è nato e che gli è stata negata. Il video del suo recupero diffuso dall'ufficio dello sceriffo della contea di Rutherford è diventato immediatamente virale.

La storia della zebra Ed

Ed è un giovane maschio di zebra arrivato in Tennesse dopo essere stato acquistato da un privato a Christiana, piccola comunità della contea di Rutherford. Il 30 maggio però Ed ha deciso che ne aveva abbastanza ed è scappato dando il via a una fuga che in breve tempo Internet ha trasformato in una gara di meme.

La zebra infatti nel corso della sua settimana di libertà è stata immortalata più volte in strada e per le vie della città diventando un caso nazionale. Per recuperare il giovane Ed l'Ufficio dello sceriffo ha impiegato diversi gruppi di ricerca professionali e cani, ma tutto si è rivelato inutile, almeno fino a domenica.

Ed nel corso della sua settimana da fuggitivo è diventato un meme



A recuperare Ed sono stati gli equipaggi dell'aviazione Tango 82 che lo hanno localizzato mentre si trovava in un pascolo nelle vicinanze di Buchanan Estates, vicino all'Interstate 24. È qui che sono intervenuti gli agenti dello sceriffo con la Tennessee Highway Patrol e la Tennessee Wildlife Resources Agency. Gli operatori sono rimasti in attesa per garantire la sicurezza dei residenti che vivono nelle vicinanze mentre Ed veniva trasportato in elicottero fino a un rimorchio per animali poco distante.

Cosa ci va una zebra in Tennessee

Le zebre sono mammiferi erbivori originari delle regioni orientali e meridionali dell'Africa. Ad oggi ne esistono tre specie: la zebra di pianura (Equus quagga), la zebra di montagna (Equus zebra), e la zebra di Grévy (Equus grevyi).

La loro dieta è composta quindi principalmente da erba, foglie, ramoscelli, cortecce e radici. La caratteristica che le distingue da tutti gli altri equidi è la colorazione bianca e nera a strisce, la cui funzione è ancora fortemente discussa dagli scienziati, ma secondo le ultime ricerche potrebbe trattarsi di una strategia evolutiva per tenere lontane le mosche e i tafani.

Si tratta di un animale selvatico, e come tale non dovrebbe vivere con l'essere umano, tuttavia proprio il suo aspetto particolare la zebra da sempre è un'attrazione molto ambita dagli zoo e persino dai giardini privati. Proprio a questo scopo anche Ed si trovava negli Stati Uniti.