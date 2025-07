Il video della più grande nidificazione in massa di tartarughe al mondo: oltre 41.000 femmine tutte insieme

Le tartarughe giganti di fiume o Arrau (Podocnemis expansa) si radunano in massa per deporre le loro uova



Ogni anno, tra luglio e agosto, lungo le sponde del fiume Guaporé – al confine tra Brasile e Bolivia – va in scena uno degli spettacoli più straordinari e poco conosciuti del pianeta: migliaia di tartarughe giganti di fiume o Arrau (Podocnemis expansa) si radunano in massa per deporre le loro uova. È un evento antico, che va avanti da migliaia di anni, ma da oggi, grazie ai droni e alla tecnologia, possiamo finalmente osservarlo in tutta la sua portata.

Secondo infatti un nuovo studio pubblicato di recente sul Journal of Applied Ecology, quello sul Guaporé è il più grande sito di nidificazione per tartarughe d'acqua dolce mai documentato finora: si stima che in appena 12 giorni si siano radunate oltre 41.000 femmine pronte a scavare buche nella sabbia e affidare al fiume la prossima generazione. E le immagini spettacolari riprese dal drone mostrano tutta la potenza di questa spettacolare nidificazione di massa.

I droni per studiare le tartarughe di fiume

Contare le tartarughe, e in generale gli animali, è una delle attività di base negli studi zoologici. Tuttavia, farlo con precisione non è affatto semplice. Non stanno infatti mai ferme, alcune nidificano di giorno, altre di notte, molte si immergono in acqua e poi riemergono, e c'è il rischio concreto di contarle più volte e di effettuare stime poco accurate. Ecco perché un gruppo di ricercatori ha deciso di sfruttare i droni e l'elaborazione digitale delle immagini per ottenere una stima più accurata possibile.

Il metodo è tanto innovativo quanto affascinante: i droni hanno sorvolato le sponde sabbiose del Guaporé più volte al giorno, scattando migliaia di immagini. Da queste fotografie sono stati creati degli degli ortomosaici o ortofoto, immagini ad alta risoluzione composte da più fotogrammi che permettono di osservare l'intera area dall'alto, con grande dettaglio. Ma questo non bastava a contare con precisione gli animali.

Un nuovo metodo per contare gli animale

Le immagine aeree del drone. Screenshot da video di Omar Torrico, Wildlife Conservation Society.



Per distinguere le tartarughe e comprendere quanti individui unici fossero presenti, i ricercatori hanno verniciato con un piccolo segno bianco oltre 1.000 tartarughe su una delle spiagge monitorate. Analizzando i movimenti di questi rettili durante le 12 giornate di osservazione, è stato così possibile creare un modello matematico in grado di correggere il rischio di contare più volte gli stessi animali e stimare la popolazione complessiva.

"I numeri ottenuti solo dalle immagini o dai conteggi a terra erano estremamente variabili", ha infatti spiegato Ismael Brack, ricercatore dell'Università della Florida. "Questo rende difficile capire se una popolazione è in aumento o in declino, e quindi valutare l'efficacia delle misure di conservazione". Grazie al metodo misto – visivo, fotografico e modellistico – il team è così riuscito a superare questo ostacolo, fornendo per la prima volta una cifra più attendibile.

Le immagini del drone sono una buona notizia

Questo nuovo metodo permetterà di stimare in maniera più accurata gli animali che nidificano o si muovono in massa



Lo studio, oltre a stabilire un record, lancia anche un messaggio di speranza. Le nidificazioni di massa di Podocnemis expansa un tempo erano frequenti, ma lo sfruttamento per carne e uova ne aveva drasticamente ridotto i numeri. Vederne di nuovo decine di migliaia insieme suggerisce che gli sforzi di conservazione stanno finalmente dando i frutti sperati. E il metodo sviluppato potrebbe ora essere applicato anche ad altre specie che nidificano in gruppo o si muovono in grandi aggregazioni.

Oltre a essere una buona notizia per le tartarughe Arrau, questo nuovo metodo di conteggio offre ai ricercatori uno strumento molto prezioso per monitorare fauna selvatica in modo non invasivo, preciso e rapido. E le immagini dall'alto, oltre al dato scientifico, ci restituiscono anche tutta la bellezza di questo incredibile evento naturale: un mosaico di carapaci scuri punteggiati sulla sabbia, in un ciclo naturale che si ripete da migliaia di anno e che grazie a un drone riceve finalmente l'attenzione e il palcoscenico che merita.