Il video del cervo che corre spaventato durante l’incendio in California

Un cucciolo di cervo che corre in città cercando di sfuggire al fumo dell'incendio che sta devastando la contea di Los Angeles. Il video, diventato virale in Rete, è stato girato ad Altadena, uno dei centri più colpiti dalle fiamme e svela gli effetti dell'incendio sulla fauna selvatica.

In queste ore è diventato virale il video di un cucciolo di cervo che corre sull'asfalto mentre fugge spaventato circondato dal fumo di un incendio. Sono le immagini diffuse in Rete il 10 gennaio e girate in California, ad Altadena, non lontana da Pasadena.

Il video del cucciolo di cervo che scappa dall'incendio in California

Non solo Los Angeles, anche altre località californiane in questi giorni stanno facendo i conti col fuoco. Tra queste c'è Altadena, incastonata tra la città e le montagne. Qui si è abbattuto l'incendio ribattezzato Eaton che dal 7 gennaio sta colpendo la California. In questi giorni nella zona sono morte 5 persone, sul totale di 24 stimate sino ad oggi, mentre 7 mila edifici sono stati evacuati, un triste bilancio a cui si aggiunge quello degli animali selvatici.

Il volto di questa emergenza è diventato un cucciolo di cervo che corre lungo le strade cittadine cercando di sfuggire alle fiamme e soprattutto al fumo che lo avviluppa completamente, limitandogli la visuale e la respirazione.

È quasi impossibile stabilire il numero degli animali morti a seguito dei grandi incendi che colpiscono le aree urbane e che inevitabilmente fanno sentire i propri effetti anche sulla fauna selvatica che vive negli ambienti circostanti. Si tratta di migliaia di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi sui quali è difficile stimare il reale impatto delle fiamme sia a breve che a lungo termine.

Cosa succede agli animali selvatici durante gli incendi

L'impatto complessivo di una serie di incendi sulla biodiversità non possono essere pienamente compresi per molti anni dopo la manifestazione dell'evento catastrofico. Lo hanno rilevato nel 2022 gli studiosi dell'Università di Sydney nello studio pubblicato sulla rivista Global Change Biology. La ricerca ha provato ad analizzare l'effettiva sopravvivenza degli animali in risposta agli incendi boschivi che hanno colpito l'Australia tra il 2019 e il 2020.

Migliaia di specie meno note, tra cui invertebrati e piante, molte ancora da descrivere e molte con distribuzioni molto localizzate, avranno subito impatti drammatici. Il team australiano ha osservato che oltre il 90% degli animali sopravvive al passaggio di un incendio di media entità, ma lo stesso non può dirsi per gli eventi più catastrofici, su cui c'è ancora scarsa conoscenza ma che a causa del cambiamento climatico rischiano di diventare sempre più frequenti.

Poco si sa anche circa gli effetti del fumo derivante dalla combustione che può espandersi in un area molto più vasta rispetto a quella dell'incendio vero e proprio. Se un cervo può correre sfuggendo alle fiamme non è detto che riesca a evitare i danni provocati dal fumo. I ricercatori dell'Università dell'Illinois Urbana-Champaign nel 2023 hanno cominciato a studiarne gli effetti osservando le popolazioni canadesi. Hanno così scoperto che gran parte degli animali risentono pesantemente dell'accumulo di sostanze inquinanti presenti nell'aria di seguito alla devastazione delle foreste.