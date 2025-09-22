Il video degli squali zebra che si accoppiano a tre: “Dopo i maschi hanno perso tutta la loro energia”

Per la prima volta è stato documentato l’accoppiamento a tre degli squali zebra: due maschi si sono uniti in rapida successione a una femmina ad Abore Reef, in Nuova Caledonia.

Gli squali zebra che si accoppiano a tre



Gli squali zebra si accoppiano a tre. Per la prima volta un ricercatore dell'Università della Sunshine Coast, in Australia, ha ripreso e documentato per la prima volta la rara sequenza di accoppiamento dello squalo zebra (Stegostoma tigrinum) in natura.

A fare la ripresa nelle acque della Nuova Caledonia è stato Hugo Lassauce, primo autore dell'articolo pubblicato sul Journal of Ethology.

La prima osservazione al mondo dell'accoppiamento a tre negli squali zebra

Nel video diffuso dall'Università si vede chiaramente il trio mentre nuota insieme, e successivamente il primo maschio si avvicina alla femmina per copulare, seguito poi dal secondo. La ripresa rappresenta la prima osservazione al mondo, documentata scientificamente e registrata, di due maschi della specie indo-pacifica che si accoppiano in rapida successione con una femmina. Tutti e tre gli squali erano lunghi circa 2,3 metri e si trovavano ad Abore Reef, in Nuova Caledonia, nel sud dell'Oceano Pacifico.

Questo avvistamento è particolarmente importante perché lo squalo zebra è classificato come specie in pericolo di estinzione dalla IUCN, ed è stato studiato principalmente in cattività, con scarse informazioni sui suoi comportamenti riproduttivi naturali.

Il ricercatore: "È finito tutto in pochi secondi"

L'autore della ripresa, il ricercatore Hugo Lassauce, ha spiegato al Guardian la genesi dello strano avvistamento: "Ho notato una femmina con due maschi che le afferravano le pinne pettorali sulla sabbia sotto di me. Ho pensato ‘Qualcosa sta per succedere, resterò qui con le mie GoPro'. Un'ora dopo, finalmente è successo".

Anche se gli squali sono stati visti nuotare insieme per 90 minuti, l'accoppiamento vero e proprio non è si è risolto con una prestazione esattamente da record: "È finito tutto in pochi secondi", sottolinea Lassauce. Per la precisione 110 secondi, con il primo maschio che ha impiegato 63 secondi, e il secondo 47 secondi.

"Poi i maschi hanno perso tutta la loro energia e sono rimasti immobili sul fondo, mentre le femmine si sono allontanate nuotando attivamente", ha detto Lasauce.