Il mistero della capra nana recuperata a Madrid dai Vigili del Fuoco su un balcone al 5 piano

Intervento dei Vigili del Fuoco per recuperare un esemplare maschio bloccato sul davanzale di un appartamento disabitato. La polizia alla ricerca della persona di riferimento e nel palazzo nessuno sa come ci possa essere finita.

Cosa ci facesse sul davanzale del quinto piano di un edificio a Madrid ancora nessuno lo sa. Un esemplare di maschio adulto di capra nana è stato salvato dai Vigili del Fuoco dopo essere rimasto bloccato sulla sporgenza di un condominio nel quartiere di Villaverde.

I soccorritori hanno cercato di recuperarlo offrendogli carote e lattuga e così, con molta pazienza, sono riusciti a convincere l'animale ad avvicinarsi e a portarlo in salvo.

Nessuno, però, ancora sa come la capra possa essersi trovata in questa situazione. Secondo quanto riportato, l'appartamento corrispondente al davanzale è disabitato da tempo. I Vigili del Fuoco, infatti, per raggiungere l'animale si sono dovuti affacciare dal balcone della casa accanto, ponendo una tavola spinale (quelle che si usano per sostenere la schiena delle persone in caso di incidente) da una parte all'altra e su cui poi la capra ha camminato per raggiungere il cibo.

L'animale è stato affidato al Centro sanitario di protezione degli animali di Madrid ed è in buone condizioni di salute mentre la Polizia Municipale è alla ricerca del proprietario.

Le capre nane vengono spesso detenute come animali domestici: hanno un'altezza media di 30 centimetri e non pesano più di 30 chili. Sono attive tanto quanto quelle più grandi, hanno bisogno di mangiare molta erba e cereali e vivono tra i 15 e i 20 anni.