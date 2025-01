Il grande ritorno di una piccola farfalla in Inghilterra: si era estinta 40 anni fa

Carterocephalus palaemon è una farfalla diffusa in boschi e praterie umide del Nord America e dell’Europa



Dall'Inghilterra, arriva una bella e incoraggiante storia di conservazione che ha come protagonista una piccola farfalla colorata: Carterocephalus palaemon, conosciuta in inglese come Chequered Skipper. Questa specie, dichiarata estinta in tutta l'Inghilterra nel 1976, è finalmente tornata a volare nei boschi e tra le praterie umide inglesi, dopo anni di tentativi infruttuosi. Merito di un ambizioso progetto di reintroduzione coordinato da un team di esperti e conservazionisti di Butterfly Conservation, organizzazione attiva nella tutela dei lepidotteri in Regno Unito fin dal 1968.

Cos'è successo a C. palaemon 50 anni fa: una scomparsa annunciata

La specie fu dichiarata estinta in Inghilterra nel 1976



Fino agli anni 50 del secolo scorso, questo lepidottero diffuso sia in Nord America che in Europa, era molto comune nei boschi umidi e nelle brughiere del East Midlands, nell'est dell'Inghilterra. Tuttavia, il rapido cambiamento delle pratiche di gestione forestale, i tagli boschivi, e l'espansione delle piantagioni di conifere – un habitat inadatto alla specie – hanno portato a un drastico calo della popolazione, culminato con la sua scomparsa definitiva annunciata nel 1976.

In tutto il Regno Unito, la specie sopravviveva esclusivamente tra le praterie umide della Scozia occidentale, dove è tutt'ora ancora presente. E così, nel 1996, venne redatto un piano strategico specifico per proteggere le ultime farfalle scozzesi ed evitare che boschi e praterie umide venissero rimpiazzati da conifero. L'obiettivo finale, tuttavia, era riportare questa farfalla in Inghilterra e, dopo alcuni tentativi di reintroduzioni falliti, è finalmente arrivata la svolta.

La rinascita dopo oltre 40 anni dall'estinzione

Nel 2018, conservazionisti e ricercatori riuscirono a invertire il destino di questa farfalla. Un gruppo di 128 individui – 101 femmine e 27 maschi – venne importato dal Belgio e rilasciato in due località segrete nel Fineshade Wood, parte della Rockingham Forest nella contea del Northamptonshire. La scelta del luogo non è stata casuale: grazie a simulazioni e modelli climatici, gli scienziati hanno stabilito che il riscaldamento globale e l'aumento delle precipitazioni avrebbero favorito la sua sopravvivenza in quell'area nei prossimi decenni.

Grazie anche a Forestry England, l'agenzia che si occupa della gestione di boschi e foreste in Inghilterra e alla collaborazione di alcuni proprietari terrieri locali, 23 ettari di foresta furono convertiti e trasformati in habitat per Carterocephalus palaemon: sentieri allargati, aree soleggiate e un'attenta gestione del sottobosco avevano creato le condizioni perfette per il ritorno definitivo della specie.

Un successo immediato e per nulla scontato

Nel 2018, 128 individui importati dal Belgio vennero liberati in due località segrete nella contea del Northamptonshire. Oggi, la specie è tornata a riprodursi autonomamente e negli ultimi censimenti son ostati osservati oltre 350 individui



Già a partire dall'anno successivo, nel 2019, furono avvistati i primi bruchi, a testimonianza della prima riproduzione avvenuta con successo oltre 40 anni dopo l'estinzione. Da allora la popolazione ha continuato a crescere. Oggi, cinque anni dopo la reintroduzione, dopo alcuni anni di avvistamenti altalenanti, gli ultimi censimenti hanno portato a un conteggio di oltre 350 individui e la farfalla ha persino ampliato il proprio raggio d'azione all'interno della foresta, dati in controtendenza rispetto alle altre specie.

Il successo della reintroduzione arriva infatti in un momento piuttosto critico per la biodiversità britannica, in particolare per farfalle e falene. I risultati dell'ultimo Big Butterfly Count – il più grande e importante censimento annuale delle farfalle in Regno Unito – hanno registrato dati allarmanti. I numeri delle farfalle avvistate sono in netto calo, in linea con il difficile periodo che che stanno attraversando gli insetti in tutto il mondo. Tuttavia, il ritorno di C. palaemon dimostra che la natura può essere restaurata con progetti mirati e a lungo termine.