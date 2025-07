Il gatto Bobby Kertanegara a bordo di un passeggino e scortato: polemica in Indonesia per il micio del presidente

A bordo di un passeggino da almeno 6mila euro e circondato dalle guardie del corpo: è polemica in Indonesia per come viene trattato il gatto del presidente Prabowo Subianto. La risposta del sottosegretario: "E' una proprietà dello Stato e va protetto"

Il gatto Bobby Kertanegara e il presidente indonesiano Prabowo Subianto (foto dall’account Instagram)



A bordo di un passeggino, circondato dalla scorta mentre persone "armate" di cellulare si fanno largo per scattargli una foto. Non si tratta di un bambino ma di un gatto: si chiama Bobby Kertanegara ed è il micio che è stato adottato dal presidente indonesiano Prabowo Subianto.

La scena è rimbalzata sui social nelle ultime ore, dopo che l'animale è stato portato fuori dalla residenza presidenziale Istana Merdeka per il Cat Lovers Social Day 2025 di Giacarta e le immagini hanno scatenato un dibattito tra gli utenti che si dividono tra chi ritiene che sia un'aberrazione trattare un gatto in questo modo così umanizzante, chi si concentra sullo spreco di risorse pubbliche destinate anche alla salvaguardia dell'animale con l'impiego di agenti per la sua protezione e chi invece si fa prendere da quella che viene definita "una scena tenera".

Bobby è stato adottato da Prabowo nove anni fa ed è diventato il protagonista di gran parte della sua comunicazione, facendo leva sulla pancia dei cittadini o forse è meglio dire entrando nel cuore di chi crede che così si debbano trattare gli animali per "farli stare bene". Il presidente ha voluto creare anche un account su TikTok a nome del gatto che ad oggi conta un milione e trecentomila follower e quello su Instagram che è quasi arrivato a 1 milione di persone che lo seguono.

Il passeggino oltretutto è un elemento fisso nella vita del micio, mostrato precedentemente in un video in cui il presidente indonesiano lo accarezza e gli chiede se gli piace. Media locali hanno fatto un'indagine per sapere quanto è stato speso per comprarlo ed è emerso che il passeggino, del marchio cinese Uppapets, ha un prezzo di partenza pari ad almeno 6 mila euro.

Di fronte alle polemiche nel Paese su quanto accaduto e soprattutto relativamente all'impiego della scorta è intervenuto il sottosegretario di Stato Juri Ardiantoro che ha così giustificato la scelta: “Lo Stato deve proteggere non solo il presidente, ma anche le sua proprietà” tra cui rientra anche l'animale.

Bobby non è l'unico animale domestico del Presidente indonesiano, nel 2021 Prabowo ha adottato altri tre gatti – Mika, Miki e Miko – ma non si sa se anche loro vivono nel palazzo presidenziale.