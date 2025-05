Il cane Buddy annegato in un fiume con un peso al collo: in Inghilterra aperta un’indagine per trovare i colpevoli

Il cane Buddy e il peso che legato al suo collo quando è stato gettato in acqua



Il cane Buddy è stato trovato senza vita in un fiume, e la sua morte è stata atroce. È stato gettato in un fiume con un pesante masso legato al collo che lo ha tenuto sott'acqua fino a quando non è annegato. È successo il 7 marzo nel Somerset, in Inghilterra.

Ora le autorità sono sulle tracce del criminale che si è macchiato di un delitto tanto "spietata e raccapricciante", come lo hanno definito gli agenti.

Il corpo di Buddy è stato trovato nel fiume Avon, nella zona di Weston a Bath, nel Somerset. A sconvolgere gli agenti che hanno effettuato il recupero è stato il rinvenimento di un peso di grandi dimensioni legato al collo del cane con una corda. Particolare che svela l'intenzionalità dell'uccisione.

"Buddy è stato ucciso intenzionalmente, in modo crudele e raccapricciante, e siamo ansiosi di scoprire chi era il responsabile e assicurarlo alla giustizia", ha dichiarato l'ispettore della RSPCA Dan Hatfield al Daily Mail. Le autorità hanno confermato che è stata avviata un'indagine per fare chiarezza su quanto avvenuto.

Secondo le prime ricostruzioni il cane era morto circa 24-48 ore prima del ritrovamento, e gli agenti stanno quindi cercando di ricostruire chi abbia incontrato negli ultimi giorni della sua vita.

Buddy era un cane nero, di taglia media, di razza molto rara di cani tradizionalmente usati per la caccia, gli Jagdterrier. L'aspetto tipico di uno Jagdterrier è dato dal mantello nero focato che tende al marrone e al color ruggine sul muso e sulla pancia.