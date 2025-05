Il cane Baby riceve la sua prima carezza dopo una vita in catene e muore subito dopo

Baby, una cagnolina trovata incatenata e in fin di vita in Ohio, ha vissuto i suoi ultimi giorni circondata da affetto e cure grazie ai volontari che l'avevano trovata. Nonostante gli sforzi, è stata soppressa l’11 maggio per porre fine alle sue sofferenze: "Non c'era modo di tornare dall'inferno che aveva dovuto attraversare"

A volte ci attacchiamo violentemente alla vita solo nell'attesa di vivere un momento di amore. Probabilmente era solo questo che chiedeva Baby, cagnolina trovata in fin di vita dai volontari dell'associazione di tutela animali The Healthy Hearts and Paws Project, in Ohio, Stati Uniti.

La cagnolina era quasi morta, ma per pochi giorni, durante il periodo delle cure ha trovato quello che più desiderava: affetto e carezze. Era il suo desiderio prima di attraversare il ponte dell'arcobaleno.

La vita di Baby: dalle catene alle carezze dei volontari

Baby il giorno in cui è stata portata via dalla sua prigione



Baby è stata trovata incatenata nel seminterrato di una casa a Oak Knoll, a Warren, in Ohio. Era quasi priva di sensi, e il suo giaciglio era il fondo di una scalinata di gradini sporchi dello scantinato. I volontari che sono arrivati lì a seguito di una segnalazione hanno raccontato di non aver mai visto nulla di simile: "Era emaciata, disidratata e con una massa lacerata sull'addome, con un forte odore di putrefazione e infezione nell'aria".

Baby è stata trasportata d'urgenza all'Adamson Veterinary Service di Salem, dove i medici hanno lavorato senza sosta per cercare di salvarle la vita. Qui oltre ai medici, la cagnolina ha avuto vicino anche i volontari, consapevoli che in alcuni casi una carezza può fare di più di ogni medicina. Un po' di affetto sincero era il desiderio di un cane come Baby che prima non aveva mai conosciuto l'amore nella sua vita.

Anche questo però non è bastato per la piccola Baby.

"Non c'era modo di tornare dall'inferno che aveva dovuto attraversare"

Baby è stata soppressa domenica 11 maggio dai veterinari dell'ospedale: la sua situazione era troppo disperata e non c'era modo di salvarla. "La decisione di lasciarla andare non è stata facile, ma è stata la cosa giusta da fare: non c'era modo di tornare indietro dall'inferno che aveva dovuto attraversare", ha affermato domenica Healthy Hearts and Paws Project in un post su Facebook.

I volontari hanno augurato a Baby un sonno sereno e l'hanno salutata promettendosi di rincontrarsi oltre il ponte dell'arcobaleno.