I serpenti hanno un’arma segreta per tenere lontane le formiche: una puzza micidiale

Alcuni serpenti producono una secrezione maleodorante per tenere lontani i predatori. Secondo un nuovo studio, questa puzza si sarebbe evoluta per tenere lontane e persino uccidere le formiche, che per un animale senza arti che vive strisciando al suolo possono essere un bel problema.

Alcuni serpenti rilasciano una sostanza dall’odore così sgradevole da tenere lontane le formiche



Nell'immaginario comune, i serpenti ci fanno paura soprattutto per il loro veleno, per i morsi o per la rapidità e l’imprevedibilità dei loro movimenti striscianti. Eppure, in pochi sanno che alcune specie nascondono un'arma segreta ben più subdola: un odore che definire sgradevole è riduttivo. Viene solitamente usato dai rettili per scoraggiare eventuali predatori, ma ora sappiamo che serve anche contro "nemici" molto più piccoli e organizzati: le formiche. Ed è una puzza letale.

È quanto emerge da uno studio recentemente pubblicato sulla rivista The Science of Nature, che ha rivelato come le ghiandole odorifere dei serpenti – posizionate vicino alla cloaca – siano capaci di produrre una sostanza così sgradevole da tenere non solo lontane le formiche più aggressive e fastidiose. In alcuni casi, queste secrezioni maleodoranti riescono addirittura a ucciderle.

Una puzza che salva la vita

Gli scienziati hanno scoperto che le formiche se ne stavano alla larga dalle secrezioni odorose dei serpenti



Lo studio è stato condotto da Robert Vander Meer, chimico del Servizio di Ricerca Agricola del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, e dal collega Paul Weldon dello Smithsonian Conservation Biology Institute. I due hanno raccolto le secrezioni odorose da diverse specie di serpenti – tra quelle del pitone messicano (Loxocemus bicolor) – per testarne l'effetto repellente su due tra le specie di formiche più temibili: la formica di fuoco (Solenopsis invicta) e la formica carpentiere della Florida (Camponotus floridanus).

I risultati sono stati sorprendenti. La maggior parte delle formiche evitava il liquido contenente le secrezioni maleodoranti. Ma quelle che si avventuravano a toccarlo, soprattutto tra le formiche di fuoco, spesso finivano per stramazzare, accartocciandosi su loro stesse in una sorta di stato comatoso, senza riprendersi più. Può sembrare forse banale, ma per un animale che striscia a terra e che non ha arti, riuscire a tenere lontano un esercito di formiche, può letteralmente salvare la vita.

Un'arma puzzolente diffusa e probabilmente molto antica

In Italia, i serpenti "più puzzolenti" sono le natrici, bravissime tra l’altro a fingersi morte, come dimostra questa foto



Eppure, per chi lavora con i serpenti o è stato costretto a mangiarne qualcuno, non è qualcosa di completamente inaspettato. Erpetologi e naturalisti conoscono bene l'odore ripugnante che rilasciano alcuni serpenti quando infastiditi o maneggiati. Qui in Italia, per esempio, le vere "maestre" di questa strategie difensiva sono le natrici o bisce, bravissime a fingersi morte: utilizzano un mix di capacità attoriali, sangue che esce dalla bocca, feci e appunto sostanze nauseabonde per scoraggiare i predatori.

Il fatto che diverse specie di serpenti producano queste sostanze suggerisce che si tratti quindi di un adattamento evolutivo antico. Anche specie "primitive" rilasciano queste sostanze, soprattutto quelle fossorie e che scavano nel terreno, dove è ancora più facile entrare in contatto con le formiche. Disporre di un sistema "interno" di difesa chimica potrebbe quindi fare la differenza tra la vita e la morte.

C'è anche l'ipotesi che le mamme serpente – nelle specie che mostrano un certo livello di cure parentali – possano addirittura cospargere le uova o i piccoli con queste secrezioni per proteggerli nei primi momenti di vita, ma al momento è un comportamento ancora da verificare. Insomma, la "puzza di serpente", che per noi è semplicemente un odore incredibilmente sgradevole potrebbe essere, per questi rettili, una strategia evolutiva raffinata. Una vera arma invisibile, silenziosa, ma micidiale.