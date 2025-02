Ha perso la casa ma preferisce dormire in strada per non lasciare il suo cane: la storia di Alessandro e Max

A Trento un uomo senza fissa dimora dorme in macchina perché non vuole andare a dormire in strutture pubbliche dove non è consentito l'accesso al suo cane Max. La sua storia è simile a quella di tante persone che non hanno un tetto sotto la testa ma non accetterebbero mai di averne uno in cambio di abbandonare il proprio compagno animale.

Una storia sta colpendo l'opinione pubblica e ricorda altri casi che sono stati al centro delle cronache perché descrivono l'importanza della relazione tra una persona senza fissa dimora e il suo animale domestico.

Il caso è quello raccontato dal Corriere del Trentino di Alessandro Galvan, un uomo di 61 anni che vive in Trentino e che ha perso tutto, lavoro e casa, ma non rinuncia al suo cane Max con cui dorme in macchina.

Ciò accade non solo a lui ma a molte persone la cui unica famiglia è proprio il cane con cui condividono la vita in strada perché in Italia non ci sono dormitori pubblici in cui è permesso di portare il proprio animale domestico con sé. Ogni inverno, da anni, le associazioni animaliste infatti sollevano l'attenzione su questo aspetto che va a ledere il benessere psicofisico della persona e dell'animale, costringendo tante persone che non hanno nemmeno la macchina a dormire al freddo e anche a non accedere a altri servizi sociali, come le mense ad esempio dove è altrettanto non permesso l'accesso agli animali.

Che sia Trento, Napoli o Milano la situazione non cambia come abbiamo raccontato in un video reportage su Kodami in cui l'inverno scorso siamo andati a parlare con due persone senza fissa dimora che frequentano il capoluogo campano e girando per le strade di Milano insieme ai volontari di Save The Dogs and Other Animals che si occupano proprio di dare supporto a chi dorme senza un tetto sulla testa insieme al proprio compagno a quattro zampe.

Sul perché le strutture pubbliche continuano a non cambiare il regolamento per cui è vietato l'accesso agli animali domestici continua a non esserci una risposta da parte delle Istituzioni. Come aveva infatti dichiarato a Kodami Massimo Camparotto, presidente dell'Oipa, "non spetta ai centri di accoglienza autorizzare le persone senza dimora a introdurre negli spazi comuni gli animali da compagnia. Deve essere, infatti, il Comune, previa autorizzazione delle Asl competenti, a concedere questa possibilità”.

Alessandro definisce il suo cane Max che ha otto anni "mio fratello, il mio compagno di vita" e così anche i due clochard con cui avevamo parlato, Daniele e Alessandro, ci avevano descritto il legame che hanno con i loro cani. Uno studio recente, poi, ha accertato quanto l'amicizia con un animale domestico migliori la vita delle persone che vivono in strada. Pubblicato su Plos One e dedicato proprio alla relazione tra persone senza fissa dimora e animali domestici, i ricercatori sono arrivati alla conclusione nel loro paper che: «Sebbene vivere la condizione di senzatetto con un compagno animale possa presentare sfide uniche può anche fornire salute fisica, salute mentale e benefici sociali».