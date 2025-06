Giovane gheppio in difficoltà salvato a Genova: presto tornerà a volare

A Genova un gheppio è stato salvato da Polizia ed Enpa dopo essere rimasto incastrato in un'impalcatura. Ora è in cura al Centro di recupero animali selvatici. In città è più comune di quanto si pensi, si riconosce per il tipico "volo a spirito santo"

A Genova un gheppio è rimasto incastrato tra le impalcature della questura. Per salvare il piccolo falco sono intervenuti gli agenti della Polizia. A breve potrà tornare a volare nel cielo con la sua tipica movenza "a spirito santo".

Polizia ed Enpa insieme per salvare il gheppio a Genova

Tremante e impaurito, il gheppio era rimasto incastrato tra le impalcature della questura di Genova. Si tratta di un esemplare giovane che aveva bisogno di aiuto e che per fortuna è stato notato da uno degli agenti in servizio in questura, come si legge in un post dell'Agente Lisa, la pagine con cui la Polizia di Stato condivide le sue buone notizie.

"Il mio collega Giuseppe ha notato l’animale in difficoltà e ha richiesto l’intervento di personale Enpa. Messo in salvo ora è in cura presso il Centro di recupero animali selvatici e speriamo possa tornare presto a volare in alto nei cieli".

Come riconoscere un gheppio in città

Il gheppio (Falco tinnunculus) è un piccolo falco lungo 31-37 centimetri con una apertura alare di 70-80 centimetri. È facile avvistarlo anche nelle città più grandi se si osserva il cielo con attenzione.Innanzitutto i gheppi hanno un importante dimorfismo sessuale, cioè ci sono delle differenze fisiche ben visibili tra i due sessi. I maschi hanno la testa e la coda di colore grigio-bluastro, mentre le femmine sono invece più o meno uniformemente di colore rosso mattone.

Come gli altri falchi il gheppio è un astuto ed efficiente predatore che caccia in volo librato puntando tutto su velocità e agilità. È facile avvistarlo mentre riposa sui tetti più alti o poggiato su cavi e impalcature, soprattutto se nelle vicinanza ci sono parchi, prati e altre aree verdi.

Uno dei tratti più distintivi del gheppio che può aiutarvi a identificarlo molto rapidamente è il cosiddetto "volo a spirito santo". Quando volteggia alla ricerca di cibo molto spesso il gheppio si blocca improvvisamente nell'aria e rimane completamente immobile mentre batte rapidamente le ali. Sembra quasi inchiodato al cielo e l'immagine ricorda molto proprio le raffigurazioni religiose più iconiche rappresentate dalla colomba che vola ad ali aperte. In questo modo può scandagliare meglio il suolo per localizzare con maggiore precisione la sua preda.