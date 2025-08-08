Frasi sui gatti: gli aforismi e le citazioni più belle per la Giornata Internazionale del Gatto 2025

I gatti sono tra gli animali da compagnia più diffusi nel mondo tanto da guadagnarsi una ricorrenza tutta loro: la Giornata Internazionale del Gatto che si celebra ogni anno l'8 agosto. Gli esseri umani hanno dedicato opere letterarie e canzoni ai felini domestici: ecco alcune delle frasi, citazioni e aforismi sui gatti.

I gatti sono animali affascinati e misteriosi, presenti nella vita dell'uomo fin dall'antichità. Nell'antico Egitto, il gatto era considerato sacro e come tale venerato, al pari di una divinità. Nel Medioevo, seppur apprezzato come cacciatore di topi, fu a lungo perseguitato, perché considerato manifestazione del diavolo e "idolo di tutte le streghe", come lo definì Papa Innocenzo VIII.

L'8 agosto di ogni anno, in tutto il mondo si celebra l'International Cat Day, la Giornata Internazionale del Gatto che è stata istituita dal 2002 dall'International Fund for Animal Welfare, un'organizzazione internazionale che si occupa di conservazione e benessere animale. Dal 2020 è però organizzata e gestita da International Cat Care, associazione che promuove il benessere dei gatti, condividendo ricerche e conoscenze sul mondo dei felini con il motto "Crediamo in un mondo in cui la vita di ogni gatto sia la migliore possibile". In Italia, invece, c'è una giornata "nazionale" che si celebra il 17 febbraio e viene chiamata "la Festa del Gatto".

Oggi questo felino è uno degli animali domestici più diffusi. Apparentemente schivo e indipendente, spesso considerato erroneamente acerrimo nemico del cane, il gatto sa essere anche dolce e affettuoso, capace di sviluppare legami profondi con gli umani e con gli altri animali che convivono con lui.

La sua popolarità lo ha reso protagonista di numerose opere letterarie e canzoni, ma anche spettacolo comici, da cui abbiamo tratto alcune delle frasi, citazioni e aforismi sui gatti raccolti in questo articolo.

Le citazioni e le frasi più belle sui gatti

Io non mi meraviglio affatto quando il gatto fa qualcosa di misterioso, mi meraviglio quando fa cose normali.

Gino Paoli

So tutto, la vita e il suo arcipelago, il mare e la città incalcolabile, la botanica, il gineceo coi suoi peccati, il per e il meno della matematica, gl'imbuti vulcanici del mondo, il guscio irreale del coccodrillo, la bontà ignorata del pompiere, l'atavismo azzurro del sacerdote, ma non riesco a decifrare il gatto. Sul suo distacco la ragione slitta, numeri d'oro stanno nei suoi occhi.

Pablo Neruda

Ai gatti riesce senza fatica ciò che resta negato all’uomo: attraversare la vita senza fare rumore.

Ernest Hemingway

Anche il più piccolo dei felini, il gatto, è un capolavoro.

Leonardo da Vinci

Felice è colui che dalla vita non esige più di quello che essa spontaneamente gli offre, facendosi guidare dall’istinto dei gatti, che cercano il sole quando c’è il sole e quando non c’è il sole, il caldo, dovunque esso sia.

Fernando Pessoa

Vieni sul mio cuore innamorato, mio bel gatto: trattieni gli artigli e lasciami sprofondare nei tuoi occhi belli, misti d’agata e metallo.

Charles Baudelaire

Un gatto non vuole che tutto il mondo lo ami, solo quelli che lui ha scelto di amare.

Helen Thompson

Se un pesce è la personificazione, l’essenza stessa del movimento dell’acqua, allora il gatto è diagramma e modello della leggerezza dell’aria.

Doris Lessing

Credo che i gatti siano spiriti venuti sulla terra. Un gatto, ne sono convinto, può camminare su una nuvola.

Jules Verne

Se sei degno del suo amore, un gatto sarà tuo amico, ma mai il tuo schiavo.

Théophile Gautier

I gatti, le donne e i grandi criminali hanno questo di comune, essi rappresentano un ideale inaccessibile e una capacità di amare se stessi che li rende attraenti.

Sigmund Freud

I gatti sono stati messi al mondo per contraddire il dogma, secondo il quale tutte le cose sarebbero state create per servire l’uomo.

Paul Gray

Il gatto potrebbe benissimo essere il migliore amico dell’uomo, ma non si abbasserebbe mai ad ammetterlo.

Doug Larson

Il gatto non offre servigi. Il gatto offre sé stesso. Naturalmente vuole cura e un tetto. Non si compra l’amore con niente.

William Burroughs

A differenza del cane che nel suo padrone vede il capo bipede, il gatto identifica nel suo padrone la figura materna.

Giorgio Celli

Se un cane salta in grembo, è perché è innamorato di te; ma se un gatto fa la stessa cosa, è perché il tuo grembo è più caldo.

Alfred North Whitehead

Il gatto è stato per me un animale socratico. Mi ha insegnato a scoprire chi ero ed anche qual era il mio posto nel mondo.

Giorgio Celli

Mi dà sempre un brivido quando osservo un gatto che sta osservando qualcosa che io non riesco a vedere.

Eleanor Farjeon

Nel cane ritroviamo e amiamo il lupo,

nel gatto riconosciamo e perdoniamo la tigre.

Giorgio Celli

nel gatto riconosciamo e perdoniamo la tigre. La notte. E se Dio l’avesse inventata solo per vedere gli occhi dei gatti?

Fabrizio Caramagna

Frasi divertenti sui gatti

Quando gioco con il mio gatto, chi può dire se sto facendo fare più esercizio io a lui o lui a me?

Michel de Montaigne

Ho vissuto con diversi maestri Zen, erano tutti dei gatti.

Eckhart Tolle

Un gatto ha le stesse proprietà di un liquido: si adatta alla forma del recipiente che lo ospita.

Tristemietitore, Twitter

Per un gatto l’idea di essere proprietà di qualcun altro è ridicola.

Jeffrey Moussaieff Masson

Nemmeno il riccio di una castagna può attaccarsi così rapidamente come un gattino su un maglione molto costoso.

Pam Brown

Un gatto nero che vi attraversa la strada significa che tale animale sta andando da qualche parte.

Groucho Marx

Il gatto perde i peli soltanto in presenza di gente allergica.

Garfield

I gatti istintivamente sanno quando il loro padrone si sveglierà, così lo possono svegliare dieci minuti prima.

Garfield

Parola d'ordine: Tanto va la gatta al lardo…che le viene il colesterolo!

James Tont

L'unico mistero che riguarda il gatto è perché mai abbia deciso di diventare un animale domestico.

Compton MacKenzie

Un gatto ti permette di dormire nel letto. Sull'orlo.

Jenny De Vries

A me i gatti neri mi guardano in cagnesco.

Totò

I cani mangiano. I gatti pranzano.

Ann Taylor

Il gatto è un leone pigmeo che ama i topi, odia i cani e tratta con condiscendenza gli esseri umani.

Oliver Herford

I cani hanno dei padroni. I gatti hanno del personale.

Bilbo Baggins

Se gli animali potessero parlare, il cane sarebbe un tipo grossolano e senza peli sulla lingua; il gatto, invece, avrebbe il raro dono di non dire una parola di troppo.

Mark Twain

Mi era stato detto che l'addomesticamento con i gatti è molto difficile. Non è vero. Il mio mi ha addomesticato in un paio di giorni.

Bill Dana

I cani hanno padroni. I gatti hanno schiavi.

Amanda Bell

Non è possibile possedere un gatto. Nella migliore delle ipotesi si può essere con loro soci alla pari.

Sir Harry Swanson

Un gatto non vede una buona ragione per obbedire ad un altro animale, anche se questo cammina su due gambe.

Sarah Thompson

Non si possiede mai un gatto. Semmai si è ammessi alla sua vita, il che è senz’altro un privilegio.

Beryl Reid

I gattini nascono con gli occhi chiusi. Li aprono dopo circa sei giorni, danno un’occhiata in giro, poi li chiudono di nuovo per la maggior parte della loro vita.

Stephen Baker

Puoi tenere un cane, ma è il gatto che tiene le persone, perché i gatti trovano che gli esseri umani siano utili animali domestici.

Georges Mikes

