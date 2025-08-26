Frasi sui cani: gli aforismi e le citazioni più belle per la Giornata Mondiale del Cane 2025

I cani sono i migliori amici dell'uomo. Questa è probabilmente la più famosa, ma le frasi, le citazioni e gli aforismi sui cani sono centinaia. Dalle frasi tratte dai film (uno su tutti: "Hachiko") a quelle di famosi scrittori. Ecco una selezione delle più belle e significative in occasione della Giornata Mondiale del Cane 2025.
Le frasi sui cane tratte dai film e serie tv
- Cani e bambini hanno la capacità di ricordare quello che c'è di più importante: l'amore.
Beethoven
- La fedeltà di un cane ci insegna che l’amicizia può durare per sempre…
Hachiko
- Niente può eguagliare l’esperienza di allevare il tuo primo cane, la gioia di camminare fianco a fianco all’aria aperta col tuo migliore amico…
Io & Marley
- Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti fermati, un bastone marcio per lui è sufficiente. A un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido, se gli dai il tuo cuore, lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso? Quante persone possono farti sentire unico, puro, speciale? Quante persone possono farti sentire straordinario?
Io & Marley
- Non puoi mai dire addio al tuo cane. È come dire addio a una parte di te
Pets – Vita da animali
- Palla di Neve: Dove sono i miei testicoli, Summer? Li hanno rimossi. Dove sono finiti?
Summer : Oh, wow. Che domande intense, Snuffles.
Palla di Neve: Non chiamarmi così! "Snuffles" era il mio nome da schiava . Ora mi chiamerai Palla di Neve, perché la mia pelliccia è bella e bianca.
Summer : Okay, Palla di Neve, calmati, okay? Mi stai spaventando.
Palla di Neve: Spaventandoti? Dimmi, Summer, se un essere umano nascesse con le gambe tozze, lo farebbero accoppiare con un altro essere umano deforme e metterebbero i loro figli in mostra come il bassotto?
Rick and Morty
Le migliori citazioni sui cani
- I cani sono miracoli con le zampe.
Anonimo
- Un cane è il migliore amico dell’uomo, ma non viceversa.
Anonimo
- Un cane può esprimere più con la sua coda in un minuto, che il suo padrone con la sua lingua in ore.
Anonimo
- Ci sarà sempre da qualche parte un cane perduto che mi impedirà di essere felice.
Jean Anouilh
- I cani sono migliori degli esseri umani perché sanno ma non dicono.
Emily Dickinson
- La creatura più affettuosa del mondo è un cane tutto bagnato.
Ambrose Bierce
- Date all’uomo un cane e la sua anima sarà guarita.
Ildegarda di Bingen
- Ti chiedi mai dove andresti se portando fuori il tuo cane per una camminata non trattenessi mai il guinzaglio?
Robert Brault
- La grande gioia di avere un cane è quella di poter fare l’idiota davanti a lui: non soltanto non ti rimprovererà, ma anche lui farà lo stesso.
Samuel Butler
- I cani non sono tutto nella vita, ma riempiono la nostra esistenza.
Roger Caras
- Il naso di un cane è un prodigio di ingegneria, e ci rammenta che là fuori esiste un mondo che non ci sarà mai dato di conoscere, almeno non come esseri umani.
Roger Caras
- Un cane sa ascoltare, e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell’uomo.
Fabrizio Caramagna
- Chissà se il cane che esce con me ogni giorno si domanda il colore dell’ora, se misura i minuti e i giorni, oppure è semplicemente felice, senza ieri, senza domani, semplicemente ora, nel suo spazio senza tempo. E mentre io misuro la vita in amarezze o gioie, successi o fallimenti, lui vive cent’anni in un giorno.
Fabrizio Caramagna
- Visitare un canile, è un’esperienza estenuante, tutte quelle creature disperate che abbaiano a gran voce per catturare la tua attenzione. Per chi è tenero di cuore non è difficile venirsene via con una muta intera.
Jilly Cooper
- I cani sono i migliori amici dell'uomo, il minimo che possiamo fare è capirli un po' meglio.
Nicholas H. Dodman
- Il cane rivolge un'unica richiesta a tutto il genere umano: amatemi.
H. Exley
- I cani non hanno che un difetto: credono agli uomini.
Elian J. Finbert
- Meticolosamente addestrato l’uomo può diventare il miglior amico del cane.
Corey Ford
- I cani amano gli amici e mordono i nemici, a differenza degli uomini, che sono incapaci di amore puro e devono sempre mescolare amore e odio nelle loro relazioni con l’oggetto.
Sigmund Freud
Il sentimento per i cani è lo stesso che nutriamo per i bambini.
Sigmund Freud
- Per il mondo, sei qualcuno.
Per qualcuno sei il mondo.
Erich Fried
- Il solo posto al mondo in cui si può incontrare un uomo degno di questo nome è lo sguardo di un cane.
Romain Gary
- L'amore di un cane è puro. Il cane ti dona una fiducia totale. Non devi tradirlo.
Michel Houellebecq
- Donne e gatti fanno quello che vogliono, gli uomini e i cani dovrebbero rilassarsi e abituarsi all’idea.
Robert A. Heinlein
- Fissa il tuo cane negli occhi e prova ancora ad affermare che gli animali non hanno un’anima.
Victor Hugo
- Il cane è la virtù che, non potendo farsi uomo, si è fatta bestia.
Victor Hugo
- L’amore tra il cane e l’uomo è idilliaco. Non conosce conflitti, né scene raccapriccianti; non conosce sviluppi.
Milan Kundera
- La fedeltà di un cane è un dono prezioso che impone obblighi morali non meno impegnativi dell'amicizia con una creatura umana.
Konrad Lorenz
- I cani non mentono su ciò che provano, perché non possono mentire sulle emozioni. Nessuno ha mai visto un cane triste che fingesse di essere felice.
Jeffrey Moussaieff Masson
- Chi ha un cane in casa vive in media più a lungo di chi non ne vuole accanto a sé.
Desmond Morris
- E l'antica amicizia, la gioia di essere cane e di essere uomo tramutata in un solo animale che cammina muovendo sei zampe e una coda intrisa di rugiada.
Pablo Neruda
- Il cane, a cui il Fato aveva concesso di contemplare
il suo signore, dopo che erano trascorsi venti anni noiosi,
gli dà un'ultima occhiata e, dopo averlo visto, muore;
così chiusi per sempre gli occhi fedeli di Argo!
Omero (Odissea)
- A volte è difficile capire chi comanda in famiglia: se il marito, la moglie, la suocera o la donna di servizio. Ma il cane, lui, non si sbaglia mai.
Marcel Pagnol
- Se pensate che i cani non sappiano contare, provate a mettere tre biscotti in tasca e poi datene a Fido solo due.
Phil Pastoret
- Quando si sceglie di vivere con un cane è per sempre. Non si abbandona. Mai. Mettetevelo bene in testa prima di adottarne uno.
Daniel Pennac
- Uno crede di portare fuori il cane a fare pipì mezzogiorno e sera. Grave errore: sono i cani che ci invitano due volte al giorno alla meditazione.
Daniel Pennac
- Lasciate entrare il cane coperto di fango: si può lavare il cane e si può lavare il fango, ma quelli che non amano né il cane né il fango, quelli no, non si possono lavare.
Jacques Prevert
- Il mio cane come cane è un disastro, ma come persona è insostituibile.
Johannes Rau
- Chi non ha avuto un cane non sa cosa significhi essere amato.
Arthur Schopenhauer
- A volte mi sono chiesto perché
la vita dei cani è così breve e sono convinto
che questa sia una forma di compassione nei confronti della razza umana;
perché se soffriamo così tanto quando dobbiamo separarci da un cane
dopo aver vissuto con lui dieci o dodici anni, cosa succederebbe
se vivessimo con lui il doppio di questo tempo?
Walter Scott
- L’amore per un cane dona grande forza all’uomo.
Seneca
- Più imparo a conoscere l’uomo, più imparo a stimare il cane.
Alphonse Toussenel
- Se raccogliete un cane magro e affamato e lo rifocillate, non vi morderà. Questa è tutto la differenza tra un cane e un uomo.
Mark Twain
- Il cane è un gentiluomo. Spero di andare nel suo paradiso, non in quello degli uomini.
Mark Twain
- In Paradiso si entra per favoritismo. Se si entrasse per merito, tu resteresti fuori ed il tuo cane entrerebbe al posto tuo.
Mark Twain
- La vita dei cani è troppo breve. Questa è la loro unica, vera colpa.
Agnes Sligh Turnbull
- Se non hai un cane, almeno uno, non c’è necessariamente qualcosa di sbagliato in te, ma ci può essere qualcosa di sbagliato nella tua vita.
Vincent Van Gogh
- Non esiste psichiatra al mondo meglio di un cucciolo che ti lecca il viso.
Bernard Williams
I proverbi sui cani
- La cosa migliore di un uomo è il suo cane.
Proverbio francese
- Sii amico del mio cane e sarai anche mio amico.
Proverbio dei Nativi Americani
- Cane che abbaia non morde.
Proverbio italiano
- Chi dorme coi cani si alza con le pulci.
Proverbio italiano
- Non giudicare il cane dal pelo
Proverbio tedesco
- Un cane che porta rancore abbaia a lungo.
Proverbio giapponese
- Anche un cane di villaggio abbaia se lo tratti con rispetto.
Proverbio giapponese