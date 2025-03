Giocare con un cane allevia lo stress e fa bene sia a noi che a lui: bastano appena 15 minuti

Anche brevi sessioni di gioco di appena 15 minuti con un cane possono migliorare significativamente l'umore e ridurre lo stress e vale sia per noi umani che per i nostri amici a quattro zampe.

Tutti quelli che vivono con un cane lo sanno bene: basta una bella sessione di gioco con il proprio amico a quattro zampe per sentirsi subito meglio. Ma ora la scienza conferma ancora una volta come questo effetto non sia solo una percezione, ma qualcosa di tangibile e misurabile: secondo infatti un nuovo studio pubblicato sulla rivista PLOS One, interagire con un cane anche solo per appena 15 minuti migliora l'umore, abbassa la frequenza cardiaca e persino i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress. E la buona notizia è che fa bene sia a noi che a lui.

15 minuti con un cane riducono il cortisolo e la frequenza cardiaca

Lo studio, coordinato dall'Università di Chiang Mai, in Thailandia, ha coinvolto 122 studenti universitari, che sono stati sottoposti a una serie di test per misurare i loro livelli di stress prima e dopo aver interagito e giocato con un cane che non conoscevano. Come prima cosa, i partecipanti hanno risposto a un questionario, fornito campioni di saliva per analizzare il cortisolo e hanno misurato anche la pressione sanguigna e il battito cardiaco.

Successivamente, ogni volontario ha trascorso 15 minuti con un cane, avendo totale libertà di scegliere se giocare, accarezzarlo o semplicemente osservarlo senza interagire con lui. Il risultato? Dopo questa breve sessione, il livello di stress percepito dai partecipanti è calato del 33,5%, mentre dalle analisi successive al test è emerso che anche la frequenza cardiaca e il cortisolo salivare hanno mostrato una riduzione significativa. Lo studio parla chiaro: giocare con un cane fa bene all'umore e riduce lo stress.

Anche i cani si rilassano dopo aver giocato con gli umani

Non solo gli esseri umani, ma anche i cani hanno beneficiato di questa esperienza. Nonostante non siano stati riscontrati cambiamenti immediati nei livelli ormonali nella saliva degli animali che hanno partecipato al test, una settimana dopo le interazioni i loro livelli di cortisolo nelle feci erano comunque significativamente più bassi. Questo dato suggerisce che il tempo trascorso con gli studenti (che i cani non conoscevano) ha avuto comunque un effetto positivo anche sul loro benessere nel lungo periodo.

I cani che hanno partecipato a questo esperimento erano in tutto sei, di età compresa tra i 3 e i 6 anni: cinque Chihuahua che vivevano con i veterinari coinvolti nello studio e un Pastore Scozzese delle Shetland che viveva invece con uno psicologo. Un altro elemento importante è che nessuno di loro aveva mai avuto prima esperienze in programmi di pet therapy o di interventi assistiti con le persone e hanno anche partecipato all'esperimento senza la presenza del loro umano di riferimento.

L'importanza delle interazioni spontanee tra umani e cani

Questo studio dimostra chiaramente come anche i cani non certificati per la pet therapy possono offrire benefici più che tangibili per il benessere psicofisico degli esseri umani. Un motivo in più per non dimenticare che giocare con i nostri amici a quattro zampe è quindi molto importante, sia per noi che per loro, ma anche che può diventare un possibile strumento per aiutare le persone a noi care. Del resto, sia noi che i cani siamo animali sociali e ci "nutriamo" anche dell'interazioni con gli altri.

In contesti in cui non è quindi sempre possibile aiutare le persone in difficoltà con cani esperti negli interventi assistiti, anche brevi interazioni spontanee potrebbero comunque rappresentare un valido supporto per la gestione dello stress e dell'umore. Questo vale sia per noi stessi che per le persone a cui teniamo e che fanno parte della nostra cerchia ristretta, purché venga naturalmente fatto rispettando sempre la natura e la personalità del proprio cane.

Ma in ogni caso, la prossima volta che noi o un nostro familiare ci sentiremo sotto pressione, non dimentichiamo che abbiamo un valido aiuto proprio lì accanto e magari ci sta pure fissando. E allora concediamocela una pausa di 15 minuti per giocare con lui. Di attività ludiche con un cane se ne possono fare tantissime, sia in casa che fuori e si può variare spesso. Dal tira e molla al lancio della pallina, giocare farà solo bene a tutti.