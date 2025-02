Avvistato il felino più raro d’America: è il gatto Colocolo

Il gatto Colocolo, il felino più raro d’America, è stato avvistato in Cile grazie a una fototrappola. Noto come “fantasma delle Ande” è noto per la sua elusività, ma è anche minacciato da caccia e attività umane.

Il gatto Colocolo avvistato in Cile dalle fototrappole del Colocolo Project



È stato avvistato in Cile il felino più raro del continente Americano: si tratta del gatto Colocolo (Leopardus colocola). Il suo areale di distribuzione sia molto vasto e abbraccia le Ande ecuadoriane, il Perù, la Bolivia, le foreste pluviali del Cile, fino alla Patagonia meridionale, tuttavia gli avvistamenti sono estremamente rari, tanto da valergli la fama di "fantasma delle Ande".

Le immagini del gatto sono state catturate a gennaio 2025 da una fototrappola in una regione non specificata del Cile dal Colocolo Project. La posizione esatta non è stata diffusa proprio per proteggere questo straordinario animale dal rischio che i curiosi invadano il suo habitat compromettendone la sopravvivenza. Un rischio concreto dato che la moda del fototurismo sta mettendo a rischio anche i pinguini in Antartide.

Chi è il gatto Colocolo e perché gli avvistamenti sono così rari

Il gatto Colocolo è un felino selvatico anche noto come gatto delle Pampas, dal nome delle vaste pianure che abbracciano diversi paesi del Sudamerica. In realtà anche se copre un grande varietà di habitat predilige macchie e foreste secche ad altitudini fino a 5 mila metri. Fisicamente questo piccolo carnivoro è poco più grande di un gatto domestico con una lunghezza che va da 46 a 75 centimetri, e un peso medio che va dai 3 ai 7 chili.

Proprio in ragione della sua ampia distribuzione ci sono popolazioni diverse che hanno sviluppato colorazioni caratteristiche, ad esempio nelle Ande gli individui sono prevalentemente di colore grigio con strisce rossastre, in Argentina hanno un pelo più lungo di colore giallo-marrone con un motivo a zigzag. La pelliccia lunga è tipica anche degli individui che vivono in Brasile dove però sono più comuni di colore ruggine con bande nere sui fianchi gialli o arancioni e sulle parti inferiori laterali.

Proprio questa straordinaria varietà di colori e motivi ha reso i Colocolo molto ambiti dai cacciatori. È presente infatti nella Lista Rossa dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) come "prossimo alla minaccia". A causa della sua pronunciata elusività nei confronti dell'uomo è molto difficile fare una stima del numero di individui, tuttavia è noto che la sua bellezza e rarità negli anni lo hanno reso una preda desiderata dai cacciatori. Tra le minacce che possono compromettere la sua sopravvivenza ci sono anche attività antropiche, come miniere e altre attività estrattive, come ipotizzato in uno studio pubblicato nel 2023 sulla rivista Mastozoología Neotropical.

Un progetto per conoscere e proteggere il gatto Colocolo

Proprio in ragione delle difficoltà di osservazione è difficile ipotizzare l'ampiezza della popolazione e l'effettivo stato di conservazione. Per questo in Sudamerica sono nati gruppi che si occupano dello studio e della conservazione del gatto Colocolo. Tra questi c'è anche il Colocolo Project che dal 2018 si occupa dell'unico felino selvatico endemico del Cile.

Proprio il gruppo ha diffuso alla fine di gennaio 2025 il video che ritrae il raro felino mentre si avvicina alla fototrappola, probabilmente incuriosito da quello strano oggetto, così estraneo al suo ambiente.

Recentemente gli attivisti hanno rilevato un aumento di gatti Colocolo rinvenuti che però non sono stati trasferiti nei centri di riabilitazione della fauna selvatica ma rilasciati in natura senza essere in buona salute. Una prova ulteriore di quanto ancora non sia diffusa la cultura del corretto approccio con un animale che, seppur piccolo, resta un animale selvatico, e come tale va trattato.