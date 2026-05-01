Canada: divieto totale di allevamento in cattività, trasporto e possesso di felini esotici dal 1 maggio 2026

Il governo della Columbia Britannica ha annunciato il divieto di allevamento in cattività, trasporto e possesso di tutti i felini esotici, inclusi serval, caracal, gatti leopardo, ocelot e qualsiasi altro felino non autoctono e non domestico, a partire dal 1° maggio 2026.

E' una data storica in Canada per i felini esotici come serval, caracal e ocelot e qualsiasi altro felino non autoctono e non domestico. Da oggi, 1 maggio 2026, è entrata in vigore la legge che ne vieta l'allevamento in cattività, il trasporto e il possesso e riguarda tutti i felini esotici.

Tutto nasce da un'inchiesta del 2019 sui maltrattamenti fatti patire da un allevatore di serval agli animali. La scoperta avvenne in una struttura vicino a Kamloops, una città della Columbia Britannica nel distretto regionale di Thompson-Nicola. Ciò che emerse furono le condizioni di maltrattamento in cui l'uomo deteneva gli animali che poi rivendeva senza la necessaria documentazione per un business dovuto alla moda di volere un felino esotico in casa.

Quella del 2019, come rendono noto le associazioni locali, è stata solo una delle stante indagini condotte in particolare dall'organizzazione animalista BC SPCA molto forte sul territorio e ben nota anche negli Stati Uniti. Da anni infatti vanno avanti le campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e le pressioni sul governo in relazione ad animali esotici tenuti in cattività, a testimonianza delle devastanti conseguenze della mancanza di regolamentazione.

Nel 2008 era stata modificata la legge provinciale sulla fauna selvatica proprio per il crescente fenomeno della presenza di felini esotici nelle case, ma più che a tutela degli animali stessi si era operato per la sicurezza pubblica. "Ora questa nuova estensione – fanno sapere dall'organizzazione animalista – affronta la causa principale, eliminando gradualmente la futura detenzione privata di tutte le specie di felini non autoctoni e non domestici come animali da compagnia, creando di fatto una ‘lista positiva' in cui solo i gatti domestici possono essere detenuti".

Coloro che già vivono con animali come serval o ocelot sarà consentito di mantenere lo status quo ma "a condizione che ottengano un permesso di detenzione personale gratuito e rispettino i requisiti di base per la cura e la sicurezza".

I serval, gli ocelot e anche i gatti leopardo sono animali particolarmente affascinanti e esteticamente molto attraenti per la nostra specie. Si tratta di specie che provengono da aerali differenti e che in comune hanno l'appartenenza alla sottofamiglia dei Felinae.

Vengono spesso confusi tra loro per via dell'aspetto estetico, in particolare per il manto maculato che ricorda quello dei grandi predatori come i leopardi. Ma la loro origine è appunto molto lontana l'uno dall'altro.

serval



Il serval (Leptailurus serval) vive nell'Africa subsahariana, il suo areale è la savana. Esteticamente per distinguerlo dagli altri felini, ha una caratteristica unica: le sue zampe in proporzione al corpo sono le più lunghe tra i felidi. Altro particolare morfologico sono le sue grandi orecchie che usa come un vero e proprio radar per individuare le prede, ovvero i piccoli roditori che vivono nell'erba alta. Uno dei motivi per cui ricorda un gatto è anche perché è l'antenato selvatico del Savannah, una razza domestica ibrida.

Ocelot



L'ocelot (Leopardus pardalis Linnaeus) ha come "casa l'America centro meridionale, infatti è noto anche con il nome di "gattopardo americano". Le sue macchie sono caratteristiche per la forma particolare che mostra sul manto: una serie di "catene" o strisce che si formano in direzione orizzontale. La bellezza del suo manto ha provocato il rischio della sua estinzione per la caccia senza soluzione di continuità per ottenere la sua pelliccia. La sua grandezza, mediamente, corrisponde a quella del doppio di un comune gatto domestico. L'ocelot è un animale molto schivo, evita accuratamente il contatto con l'uomo ed è attivo soprattutto la notte. E' un grande nuotatore e ha ottime doti nell'arrampicarsi proprio per isolarsi e per avere una migliore visuale nel cacciare le prede.

Caracal



Il caracal (Caracal caracal) viene chiamato anche lince del deserto. E' originario dell'Africa, del Medio Oriente e diverse popolazioni si sono estese fino all'India nord-occidentale. La taglia è media e, come del resto tutti i felini, viene apprezzato per le sue doti nella corsa, l'arrampicarsi e per le tecniche di predazione. Esteticamente ha una particolarità, ovvero dei ciuffi sulle orecchie e di questa specie erano appassionati gli antichi egizi: non è raro trovare delle raffigurazioni di caracal sui ritrovamenti dell'epoca.