Gattile vieta l’entrata a chi indossa pelliccia vera: “Per il rispetto di tutti gli animali presenti”

"Chiediamo cortesemente di non accedere alla struttura con inserti di pelo vero per il rispetto di tutti gli ospiti presenti (gatti, cani, conigli, capre, pecore etc..) e per non urtare la sensibilità dei volontari che vi dedicano cure e amore". Questo è la condizione posta dall'associazione Gattorandagio odv per l'ingresso all'interno del gattile di Curtatone, provincia di Mantova.

Con un post pubblicato alla fine di novembre il gattile ha invitato i visitatori a non recarsi nella struttura con indumenti di pelliccia vera scatenando un'ampia discussione nella sezione dei commenti tra coloro che ritengono la richiesta coerente e quelli che la criticano.

No pelliccia in gattile: "Coerente con la nostra etica"

L'associazione Gattorandagio odv da tempo gestisce il gattile di Curtatone, nel Mantovano, e almeno dal 2024 chiede ai visitatori di fare a meno di giubbini bordati di pelliccia e altri indumenti analoghi. Il tutto è accompagnato da una foto esplicativa con un segnale di divieto sul cappotto.

"Gattoparco di Gattorandagio è una struttura zoofila che accoglie animali salvati dalle più svariate situazioni. Per il rispetto di tutti gli ospiti presenti (gatti, cani, conigli, capre, pecore etc..) e per non urtare la sensibilità dei volontari che vi dedicano cure e amore chiediamo cortesemente di non accedere alla struttura con inserti di pelo vero".

I volontari spiegano anche che chi volesse accedere dovrà togliersi il giubbotto con inserto di pelo: "Nel caso qualcuno si presenti comunque sarà invitato a togliere il capo di abbigliamento prima di entrare. La nostra scelta può non essere condivisibile da molti ma è una scelta etica e di coerenza dovuta alle creature che salviamo da morte certa. Grazie a chi comprenderà evitando inutili polemiche".

Come fa il gattile a vietare l'ingresso a chi indossa le pellicce

L'associazione gestisce anche il gattile comunale di Mantova, tuttavia il post non è mai stato pubblicato sulla pagina della struttura comunale, ma solo su quella di Curtatone. Il motivo potrebbe risiedere nella differnza tra il gattile comunale e quello privato, esiste infatti una differenza tra i luoghi pubblici di proprietà dello Stato (e delle sue emanazioni territoriali) e i luoghi aperti al pubblico. Questi ultimi sono una proprietà privata a cui il pubblico può accedere, purché rispetti le regole e le limitazioni del proprietario.