“Non vuoi più il tuo animale domestico? Donacelo per sfamare tigri e leoni”: l’annuncio dello zoo

Lo zoo di Aalborg, in Danimarca, ha invitato i cittadini a donare animali domestici indesiderati, come conigli, porcellini d'india e perfino cavalli, per nutrire i predatori. Lo zoo difende l’iniziativa come un modo per salvaguardare il benessere dei suoi animali e preservare la catena alimentare naturale. Ma secondo molti utenti non c'è niente di naturale in questa richiesta.

Se vuoi liberarti del tuo animale domestico, che sia un porcellino d'india, un coniglio o anche un cavallo, lo zoo di Aalborg, in Danimarca, può aiutarti: diventerà foraggio per i predatori. È questo il contenuto dell'annuncio pubblicato giovedì scorso sulle pagine social dello zoo.

Il messaggio è semplice: "Polli, conigli e cavie costituiscono una parte importante della dieta dei nostri predatori. Se avete un animale che deve andarsene per vari motivi, donatecelo pure". Il post, corredato dalla foto di una lince dalle fauci spalancate, ha scatenato una ondata critiche tale da richiamare l'attenzione dei media internazionali e causare la chiusura della sezione commenti da parte della struttura.

L'annuncio dello zoo: "Imitiamo la catena alimentare naturale degli animali"

Lo zoo di Aalborg ha chiesto ai suoi utenti di donare i loro domestici per contribuire al foraggio di tigri, leoni e linci: "Sapevi che puoi donare animali più piccoli allo zoo di Aalborg? Polli, conigli e porcellini d'india costituiscono una parte importante della dieta dei nostri predatori". La richiesta che è giustificata con la necessità di "imitare la catena alimentare naturale degli animali sia in termini di benessere animale che di integrità professionale".

L'annuncio prosegue poi chiarendo: "Se avete un animale che deve andarsene da qui per vari motivi, donatecelo pure. Gli animali vengono sottratti delicatamente da personale addestrato e vengono successivamente utilizzati come foraggio. In questo modo, nulla va sprecato, e garantiamo il comportamento naturale, l'alimentazione e il benessere dei nostri predatori".

Il post rimanda poi a una pagina del sito che dovrebbe dare al cittadino maggiori informazioni sulle normative, ma che invece spiega che anche i cavalli possono essere donati: "Il cavallo verrà consegnato vivo allo zoo di Aalborg, dove verrà soppresso da un guardiano dello zoo e da un veterinario e poi macellato". Le persone che donano il proprio cavallo possono anche ottenere una detrazione fiscale pari al valore del cavallo pari a circa 60 centesimi al chilo.

L'annuncio, così crudo, ha attirato l'attenzione pubblica tanto da indurre lo zoo a rispondere sulle sue pagine.

Il commento dello zoo dopo le critiche: "Retorica odiosa e maliziosa"

In un aggiornamento al post la struttura spiega che "A causa del grande interesse internazionale, abbiamo scelto di chiudere la sezione commenti. Comprendiamo che il post risvegli sentimenti e interesse, ma non è necessaria una retorica odiosa e maliziosa, e vi esortiamo a mantenere un tono moderato. Approfondiamo e siamo lieti di rispondere alle domande nella casella di posta o via mail".

Le critiche però non nascono dalla necessità di fornire ai predatori, soprattutto ai grandi felini, il cibo di cui hanno bisogno per vivere, ma alla possibilità che le persone possano liberarsi del proprio animale domestico letteralmente scegliendo di darlo in pasto alle tigri.

Questo scenario per molte persone in tutto il mondo appare crudele e ingiustificabile, e soprattutto per niente naturale. Secondo gli utenti si tratta di una nuova aberrazione perpetrata nei luoghi in cui gli animali selvatici vengono detenuti in cattività.