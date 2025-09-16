Fine dell’incubo per la cagnolina Mia: dopo essere stata rapita dai ladri torna a casa dalla sua famiglia

La notte del 14 settembre a Ravenna ladri hanno svaligiato la casa di Monica Brandolini, portando via anche la sua Chihuahua Mia. Dopo l’appello social e l’intervento dei Carabinieri, la cagnolina è stata ritrovata e restituita alla famiglia.

La cagnolina Mia



Monica Brandolini, giovane di Ravenna, ha vissuto l'incubo peggiore di chiunque abbia un animale: la notte del 14 settembre la sua amata cagnolina Mia è stata rapita durante un furto nella sua abitazione. I ladri si sarebbero introdotti in casa per rubare soldi e preziosi, ma insieme agli oggetti hanno portato via anche la Chihuahua.

Per fortuna, pochi giorni dopo c'è stato il lieto fine, grazie all'appello social e all'intervento delle forze dell'ordine.

Cosa è successo al cane Mia

La notte del 14 settembre Monica e suo marito sono stati svegliati da alcuni rumori sospetti provenienti dalla taverna della loro abitazione di Ravenna. Come riporta Il Resto del Carlino, l'uomo è sceso constatato che effettivamente era entrato qualcuno che aveva svuotato gli armadi e che, tra le altre cose, aveva portato via anche l'amatissima cagnolina Mia.

Il dettaglio che ha fatto propendere i Carabinieri e la famiglia di Mia per il furto e non per la fuga è stata la mancanza della borsa per trasportare la Chihuahua. Sembrava impossibile ritrovarla, ma Monica non si è arresa e ha deciso di pubblicare un appello: "Volevo segnalare che questa notte abbiamo subito un furto dai ladri in via Bellucci oltre al danno e alle cose rubate hanno preso la mia cagnolina vi mando la foto e vi chiedo la vostra collaborazione", si legge in uno dei gruppi cittadini.

Poche ore dopo la svolta: una donna le manda un messaggio dicendo di aver visto una Chihuahua a pelo lungo in una borsa all'interno del cestello di una bici che transitava vicino alla stazione. Monica e suo marito sono quindi accorsi sul posto dove hanno visto la bici con in sella un uomo e nel cestello la loro Mia.

Subito i due si sono lanciati all'inseguimento e l'uomo, messo alle strette, ha abbandonato bici e cani per darsi alla fuga. Un tentativo inutile: il sospettato è stato fermato quasi subito dai Carabinieri, mentre la piccola Mia è tornata a casa dalla sua famiglia.

Quanti sono i rapimenti di cani in Italia

Il fenomeno dei rapimenti di cani in Italia non è particolarmente attenzionato dalle Forze dell'ordine, ma questo non vuol dire che non esista. Gli ultimi dati ufficiali disponibili sono stati diffusi nel 2021 dai carabinieri della sezione operativa antibracconaggio. Secondo il report in Italia in media vengono rapiti quasi tre cani al giorno, mille l’anno.

A essere presi di mira sono soprattutto cani di taglia piccola di razze popolari come Barboncini e Chihuahua che poi vengono rivenduti a ignari acquirenti. Lo stesso è avvenuto pochi mesi fa con il cagnolino Milo a Massa Carrara, o con la piccola Lola, cane da supporto emotivo.