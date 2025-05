Entra nel recinto del canguro per fare baldoria con lui ma viene picchiato a morte

Venerdì 9 maggio il 52enne Eric Slate è stato trovato privo di vita all'interno del recinto dei canguri della fattoria di famiglia. L'uomo sarebbe entrato nell'area dei canguri per "fare baldoria" con loro, ma i segni sul corpo raccontano una storia molto diversa: è stato picchiato a morte.

È successo venerdì poco prima di mezzanotte nella 5-Star Farm, fattoria della Carolina del Sud, uno dei pochi stati degli Stati Uniti in cui è possibile possedere canguri.

Cosa è successo nel recinto dei canguri

La 5-Star Farm offre una proposta mista che coniuga la visione di animali esotici all'interazione tipica delle fattorie. Qui i visitatori paganti potevano entrare in contatto non solo con animali domestici ma anche con wallaby e ovviamente canguri.

Proprio la prossimità di queste specie selvatiche aveva tolto a Slate la paura nei loro confronti, gettando le basi per il disastro. L'uomo infatti secondo le ricostruzioni sarebbe entrato di sera nel recinto dei canguri per "giocare" con loro, e uno di questi in particolare sarebbe stato oggetto dell'interesse del 52enne. Attenzioni che evidentemente non sono state gradite.

"Adora farsi grattare il collo e accetta dolcetti dalle tue mani".

Mr Jack, il canguro sospettato dell’aggressione



Pochi giorni prima dell'incidente il profilo social della fattoria aveva pubblicato una la foto di un nuovo arrivato: un grande canguro rosso di nome Mr. Jack accompagnato dalla descrizione: "Adora farsi grattare il collo e accetta dolcetti dalle tue mani".

Non è ancora chiaro quale animale abbia ucciso Slate, tuttavia è stato trovato con "diverse ferite da corpo contundente" compatibili con i colpi ripetuti di un canguro. Proprio Mr. Jack ad oggi è il primo sospettato, ma l'ipotesi dell'abbattimento sembra scongiurato, come ha confermato a News13 il membro del consiglio locale della città di Loris, Mark Causey: "Non è un animale aggressivo. È molto triste. Non è stata colpa dell'animale".

Questa settimana arriveranno degli esperti per verificare che il recinto sia sicuro e che l'animale stia bene.

Come fa un canguro a picchiare a morte un uomo

I canguri rossi maschi adulti possono pesare quasi 90 kg e raggiungere un'altezza di 1,70 m, con zampe potenti per scalciare. Anche se non sono aggressivi, come tutti gli animali possono attaccare se si sentono in pericolo. E anche se i casi di aggressione diretta alle persone sono molto rari non possono essere esclusi del tutto.

Per un canguro la posizione in piedi può essere interpretata come una sfida per un maschio adulto, e se si sente minacciato non fa differenza tra i suoi simili e gli esseri umani. Grazie alla sua forza straordinaria un canguro adulto può essere molto pericoloso per qualsiasi persona.

Nel 2022, un uomo anziano è stato ucciso dal suo canguro nell'Australia Occidentale, ma si ritiene che sia stata la prima volta in quasi 90 anni che un canguro ha ucciso una persona nel Paese.