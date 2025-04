Cosa fare e chi chiamare se il gatto viene investito. La veterinaria: “Agire nel modo giusto salva la vita”

Nel 2022 oltre 12.000 animali domestici sono stati investiti in Italia. La veterinaria Eva Fonti spiega a Fanpage.it che spesso a compromettere la sopravvivenza dei mici è la scarsa consapevolezza su come prestare il primo soccorso.

Quando un gatto viene investito la cosa più pericolosa che può succedere è che il panico ci faccia commettere una serie di sbagli tali da provocare nel nostro amico animale ancora più sofferenza. Come spiega a Fanpage.it la veterinaria Eva Fonti, spesso è proprio la scarsa consapevolezza rispetto alle procedure corrette da seguire a impedire di salvare anche i mici che avrebbero qualche speranza.

Nel 2022, sono stati oltre 12.000 gli animali domestici vittime di incidenti stradali in Italia. Di questi, più dell'80% erano cani e gatti. Le strade sono luoghi molto pericolosi soprattutto per gli individui che non ne hanno conoscenza, come gli animali abbandonati o smarriti. Loro spesso non possono difendersi dal pericolo, ma con le giuste conoscenze noi possiamo aiutarli ad avere una chance in più di sopravvivere.

Se il gatto viene investito valuta lo stato di salute complessivo

Il primo passo quando notiamo che un gatto, o magari proprio il nostro, è stato investito è mettere in sicurezza l'area, assicurandosi che non passino altre auto, successivamente si passa a eseguire una breve valutazione per comprendere il tipo di danno.

"Se il gatto viene investito, o si sospetta che sia investito, occorre valutare se è cosciente e ha tutti i riflessi attivi – spiega Fonti – Se il gatto non è in stato di shock, non è in pericolo di vita, a quel punto si valuterà se ci sono ovviamente delle fratture o se ci sono comunque delle altre problematiche. Capire che tipo di lesione ha può aiutare nella fase di trasporto, per evitare di fare danni maggiori".

Una volta escluso lo stato di incoscienza e di shock più grave sarà il veterinario a intervenire: "Il professionista valuta se ci sono delle emorragie interne o ad esempio delle contusioni degli organi interni, o ancora delle fratture del costato che possono compromettere la respirazione".

Come trasportare un gatto investito in strada

"Nel caso in cui si trova in mezzo alla strada – ribadisce la veterinaria – occorre, per prima cosa, fare attenzione e avvolgerlo in una coperta per metterlo al sicuro e al riparo. Ovviamente un trasportino sarebbe meglio perché il gatto ferito e contuso potrebbe anche essere spaventato e quindi potrebbe fuggire o mordere".

Il passaggio della coperta è importante per evitare che l'animale, spinto da paura e dolore, possa ferirsi e ferire a sua volta: "È opportuno avvolgerlo all'interno di una coperta calda, ma va bene anche un nostro indumento, perché a volte in seguito al trauma e allo shock potrebbe essere ipotermico. In questa maniera comunque ci garantiamo la nostra incolumità e quella del gatto. A questo punto possiamo portarlo prima possibile da un veterinario".